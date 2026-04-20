El dólar minorista volvió a los $1.400 y Banco Central extendió su racha compradora

En el mercado de futuros también se registraron subas, con contratos que avanzaron hasta 12 pesos. Las posiciones más operadas, correspondientes al cierre de abril, ajustaron a $1.383, con un incremento cercano al 0,7%.

Analistas del mercado destacaron que el Banco Central podría sostener su estrategia de compras aprovechando la oferta de divisas, en un contexto en el que se espera una mayor acumulación de reservas. En ese sentido, también señalaron que el respaldo de organismos internacionales podría contribuir a mejorar las condiciones financieras y reducir las necesidades de financiamiento en moneda extranjera.

Las compras de dólares del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina profundizó su estrategia de compras en el mercado oficial y alcanzó una racha de 70 jornadas consecutivas con saldo positivo. Este lunes incorporó USD 131 millones y llevó el total acumulado en lo que va del año por encima de los USD 6.100 millones.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria ya sumó USD 6.151 millones a sus arcas, lo que implica haber superado la mitad de la meta prevista para todo el año. En las últimas semanas, el ritmo de adquisición se intensificó, especialmente durante abril, cuando en apenas cinco ruedas se agregaron cerca de USD 595 millones.

banco central 20 de abril

Con estos números, el Banco Central ya alcanzó el 61% del objetivo anual de compras de divisas. Sin embargo, ese desempeño no se traduce de manera directa en una suba equivalente de las reservas internacionales.

La razón principal es la dinámica de pagos de deuda del Tesoro, que en parte se financian con dólares provistos por la propia entidad. Este mecanismo, si bien permite sostener los compromisos externos, impacta sobre el nivel neto de reservas y atenúa el efecto de las compras en el mercado cambiario.