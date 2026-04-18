Luis Caputo habló tras la reunión con el FMI: "Hay una relación de confianza"
El ministro de Economía, que mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, destacó el apoyo del organismo internacional y del Banco Mundial. “El objetivo es refinanciar al menor costo posible”, reconoció el titular de Hacienda.
Luis Caputo habló tras la reunión con el FMI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró su participación en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con un mensaje de respaldo internacional y definiciones clave sobre la estrategia financiera del Gobierno. “El objetivo es refinanciar al menor costo posible”, reconoció el titular de Hacienda.
Durante su paso por Washington, el funcionario aseguró que fue “el mejor” desempeño del equipo económico en este tipo de encuentros y destacó el apoyo explícito de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien valoró los resultados del plan argentino y ratificó su confianza en la hoja de ruta oficial.
“Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, dijo Caputo a un grupo de periodistas argentinos, al término del encuentro. “Georgieva está superimpresionada con los logros”, añadió el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning; y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.
En ese marco, Caputo detalló el esquema diseñado para afrontar los próximos vencimientos de deuda sin recurrir al mercado internacional. La estrategia contempla reunir unos US$10.000 millones a través de tres vías: financiamiento de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, colocaciones de bonos en dólares en el mercado local y el avance del proceso de privatizaciones.
Uno de los puntos centrales es la obtención de US$4000 millones mediante bancos privados, respaldados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permitiría refinanciar compromisos inmediatos a tasas más bajas que las actuales del mercado. Según explicó el ministro, estas condiciones financieras se ubican entre el 5,5% y el 6,5%, frente a niveles cercanos al 9,5% que debería pagar el país si saliera a emitir deuda.
“El objetivo es refinanciar al menor costo posible y bajar el riesgo país para poder volver al mercado en mejores condiciones”, sostuvo Caputo, quien además remarcó que el Gobierno ya tiene cubiertos los pagos de los próximos 18 meses.
“Le explicamos la estrategia de todo: de crecimiento, financiera, en detalle cuáles eran los pasos. Ella igual está al tanto de todo. Fue una reunión muy agradable porque como el vínculo es muy frontal y muy bueno, hay una relación de confianza que nunca hubo entre la Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo", volvió a señalar Caputo sobre el encuentro con Georgieva.
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Luis Caputo descartó una vuelta al financiamiento a corto plazo
En paralelo, el titular de Hacienda descartó una vuelta al financiamiento voluntario en el corto plazo, aunque no cerró la puerta a futuro si mejora la percepción de los inversores. “No nos apura nadie”, afirmó, al tiempo que subrayó que la prioridad es consolidar la estabilidad macroeconómica.
Por último, el ministro calificó como “muy buena y cumplible” la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que habilitaría un desembolso cercano a los US$1000 millones en mayo, y reiteró que el Gobierno mantendrá su política fiscal sin comprometer el superávit.
Claves del plan económico que presentó Caputo:
Financiamiento por US$10.000 millones en tres etapas
Respaldo del FMI, Banco Mundial y BID
Tasas más bajas que el mercado internacional
Cobertura de deuda por 18 meses
Sin urgencia para volver a emitir deuda externa
Este nuevo respaldo internacional llega en un contexto marcado por la presión inflacionaria y la necesidad de sostener el programa económico, en el que el Gobierno apuesta a consolidar confianza sin asumir mayores costos financieros.