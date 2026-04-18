Luis Caputo habló tras la reunión con el FMI: "Hay una relación de confianza"

Kristalina Caputo Caputo estuvo acompañado por Santiago Bausili, José Luis Daza, Vladimir Werning y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur.

Uno de los puntos centrales es la obtención de US$4000 millones mediante bancos privados, respaldados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permitiría refinanciar compromisos inmediatos a tasas más bajas que las actuales del mercado. Según explicó el ministro, estas condiciones financieras se ubican entre el 5,5% y el 6,5%, frente a niveles cercanos al 9,5% que debería pagar el país si saliera a emitir deuda.

“El objetivo es refinanciar al menor costo posible y bajar el riesgo país para poder volver al mercado en mejores condiciones”, sostuvo Caputo, quien además remarcó que el Gobierno ya tiene cubiertos los pagos de los próximos 18 meses.

“Le explicamos la estrategia de todo: de crecimiento, financiera, en detalle cuáles eran los pasos. Ella igual está al tanto de todo. Fue una reunión muy agradable porque como el vínculo es muy frontal y muy bueno, hay una relación de confianza que nunca hubo entre la Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo", volvió a señalar Caputo sobre el encuentro con Georgieva.

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Luis Caputo descartó una vuelta al financiamiento a corto plazo

En paralelo, el titular de Hacienda descartó una vuelta al financiamiento voluntario en el corto plazo, aunque no cerró la puerta a futuro si mejora la percepción de los inversores. “No nos apura nadie”, afirmó, al tiempo que subrayó que la prioridad es consolidar la estabilidad macroeconómica.

Por último, el ministro calificó como “muy buena y cumplible” la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que habilitaría un desembolso cercano a los US$1000 millones en mayo, y reiteró que el Gobierno mantendrá su política fiscal sin comprometer el superávit.

KTMVTTOSGJGHXJAQPKMZNNOVRY uis Caputo, ministro de Economía, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Claves del plan económico que presentó Caputo:

Financiamiento por US$10.000 millones en tres etapas

Respaldo del FMI, Banco Mundial y BID

Tasas más bajas que el mercado internacional

Cobertura de deuda por 18 meses

Sin urgencia para volver a emitir deuda externa

Este nuevo respaldo internacional llega en un contexto marcado por la presión inflacionaria y la necesidad de sostener el programa económico, en el que el Gobierno apuesta a consolidar confianza sin asumir mayores costos financieros.