Martín Redrado se mostró en contra de una dolarización y aseguró que la inflación se puede resolver

larreta y redrado.jpg Martín Redrado se sumó al equipo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: El diarioAR).

Un rechazo a la dolarización

A su vez, Redrado rechazó la dolarización como solución al problema inflacionario. La consideró “una simplificación del problema, porque la base del problema es fiscal, no monetario”.

“Siempre me parecen interesantes las propuestas de Javier (Milei) pero hay que discutirlas de manera sana y profesional”, planteó el funcionario. Y preguntó: “¿Cómo se lleva adelante la dolarización? Eso significa que el 10 de diciembre el Presidente les dice a los argentinos: ‘Los pesos que tenemos los podemos cambiar a dólares en un proceso de 6 meses’”, sostuvo en una entrevista con CNN radio.

“El padre del euro, Robert Mundell, explicaba lo que era un área monetaria óptima: los mismos impuestos, las mismas regulaciones en varios países de Europa”, planteó Redrado.

“La pregunta es: ¿nosotros tenemos un área monetaria óptima con los EEUU? Porque en definitiva nos estamos comparando con esa economía. La respuesta es no. Entonces, no busquemos atajos para resolver la economía de la Argentina. Por todo esto, la dolarización no resuelve los problemas de la Argentina”.

El plan para bajar la inflación

A su vez, insistió en que la inflación argentina es un problema que se puede resolver. “No de la manera en que la está abordando el gobierno, con controles de precios, precios justos, echándole la culpa a los supermercados chinos. La base del problema inflacionario es tener una mala política macroeconómica”.

Ahora, prosiguió, “necesitamos un Banco Central que deje de financiar al sector público, es decir, que el Tesoro deje de pasarle papelitos de colores todos los meses y que inunde de pesos. Uno de los temas que está presionando al alza es que tenés muchos pesos y pocos dólares”.

En segundo lugar, explicó, es necesario “tener una política fiscal ordenada y convergente” porque, “para bajar la inflación necesitás los dos brazos de la política macroeconómica: la política monetaria para que sea ordenada, con un Banco Central independiente, y una política fiscal que no gaste más allá de la cuenta”.

En tercer lugar, Redrado apuntó a la necesidad de un enfoque “más heterodoxo”, del fenómeno inflacionario. “A nosotros, con Horacio (por Rodríguez Larreta), nos gusta mucho lo que hizo Israel en los años 90 que, aparte de esto, tuvo acuerdos legales con empresarios, con sindicatos, con respaldo político. En nuestra propia historia, cuando mirás los 3 casos exitosos de reducción de la inflación, Plan Austral, en 1985; Cavallo, en 1991; y Lavagna, en 2002, fueron los que tuvieron estas características: plan, equipo y leyes”.

Su perspectiva actual

En cambio, señaló, “en el Gobierno no se ve nada de esto, solo se ve el tratar de llegar”. Fue allí que el funcionario porteño indicó que ve “una inflación que se va moviendo por escalones. Para nuestro equipo, la inflación está transitando en una avenida que va entre el 6 y el 7 % y que puede tener algunos picos hacia arriba o hacia abajo de aquí en adelante”.

“Ni el Fondo ni la Argentina quieren defaultear, pero cuando hablás con los técnicos del Fondo dicen que están esperando al próximo Gobierno para que pueda tener un buen plan económico”. Además, dijo que en Washington “no entienden la realidad argentina, entonces tenemos que andar de perdón en perdón, pateando la pelota para adelante pero no resolviendo los problemas de fondo”.