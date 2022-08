Diálogos con José Tasa

-Periodista: ¿Qué se viene con Massa?

-José Tasa: MI impresión es que no habrá un fuerte ajuste fiscal, que en definitiva es lo necesario para bajar la inflación. Creo que apuntará más a medidas para favorecer a exportadores y que aporten algunos dólares que otorguen una tregua en la plaza cambiaria. Me refiero a la cotización de los dólares en la Bolsa y al blue. El dólar oficial va a necesitar un “fabregazo” o quizás sea un “fabreguito” que luego derive en algo mayor. Imposible fomentar exportaciones y el ingreso de divisas con el dólar oficial a $130. Como siempre digo, los jugadores se ven en la cancha.

-Periodista: Los bonos tuvieron una fuerte suba…

-José Tasa: Así es. Coincidió con el mejor clima en Nueva York y en los mercados emergentes. También con el desarme de Cedear de las empresas afectadas por la nueva restricción impuesta por el Banco Central. Massa despierta mejores expectativas que Batakis es cierto. Pero de nuevo, los mercados con la Argentina primero quieren ver para luego creer. Y eso se extiende a la gestión actual y probablemente al inicio de la próxima, cualquiera sea el que asuma el 10 de diciembre del 2023. No quita que el hecho de que las paridades pasen de 18% a 23% no sea una buena noticia. Pero el camino por recorrer es muy largo dado que la Argentina había descendió a niveles insólitos. Le anticipé en las semanas pasadas que los bonos tenían incorporados en sus precios una crisis política y social en la Argentina, siguiendo el camino de Sri Lanka. Ahora ello quedó despejado. No seremos Sri Lanka después de los anuncios del jueves. Pero para que los bonos lleguen al 35% de paridad, como los de Sri Lanka ahora, debe haber un reordenamiento de las cuentas públicas y se debe reflotar el acuerdo con el FMI.

-Periodista: ¿Y cómo ve esa renegociación?

-José Tasa: Creo que va a ser difícil. Si yo estuviera en el lugar de Massa buscaría cerrar un nuevo programa. Abandonaría el que firmó Guzmán. Es imposible de cumplir y es también imposible que lo avale Cristina de Kirchner. Pero ¿avalará la expresidente un nuevo programa? Me cuesta creerlo. Quizá lo que veamos en definitiva es un nuevo acuerdo con metas light que evite un incumplimiento argentino en septiembre. Seguramente Massa viajará a Washington la segunda semana de agosto. El tiempo pasa rápido y hay que mirar los vencimientos con el FMI de septiembre.

-Periodista: ¿Cómo ve el equipo de Massa?

-José Tasa: Creo que le cuesta completar tantas áreas. No creo que haya figuras estelares. Lisandro Cleri, su hombre fuerte en lo financiero tuvo varios rechazos a ofertas que hizo para completar cargos. Eduardo Setti seguramente seguirá en la secretaría de Finanzas ya que es un hombre de Cleri. Lo curioso es que el propio Cleri no desea levantar el perfil y abandonar el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) del ANSES. Opera en las sombras. Marco Lavagna, Diego Bossio, son hombres de consulta del nuevo ministro. En este último caso, tampoco quiere aceptar ofrecimientos. Igual seguiría de cerca otras cuestiones, más allá de los cambios.

-Periodista: ¿Cuáles?

-José Tasa: La fuerte suba de tasas del BCRA. Eso fue consensuado con el nuevo ministro y Pesce. Y jugó un rol central en la baja del dólar. La tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, pasaron de 52% a 60%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 80%. En las tasas de los plazos fijos se estableció el nuevo piso en 61% anual para las imposiciones a 30 días hasta $ 10 millones, es decir 800 puntos más que el nivel previo de 53%. Esto da un rendimiento de 81% en términos efectivos anuales. El problema que tienen los bancos es que no pueden cruzar los depósitos con préstamos a empresas a este nivel de tasas. Y tampoco quieren aumentar su exposición a las Leliq. Tiene lógica: si después viene una restructuración de las Leliq, los que tienen que explicar a los ahorristas la restructuración de sus plazos fijos son los bancos.

-Periodista: Conclusión, ¿qué espera en esta semana?

.José Tasa: Un “wait and see” del mercado antes de que se conozcan las medidas del nuevo ministro. Mucha cautela luego a la espera de las negociaciones con el FMI. Y hay que rezar para que se mantenga el nuevo contexto internacional. La soja de nuevo volvió a los u$s 600. De la batalla diaria con Batakis, pasamos a una batalla semanal ahora.