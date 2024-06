Quién era Gregorio Perez Companc, uno de los empresarios más importantes y dueño de la cuarta fortuna del país

La carrera de Pérez Companc se inició en el negocio petrolero, aunque su influencia se extendió a múltiples sectores. La semilla de su fortuna se plantó en 1919 con la fundación de San Benito, una compañía dedicada a la cría de ovejas para la comercialización de lana. En 1946, la familia compró dos barcazas de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, creando su propia empresa naviera. En 1956, adquirieron el Establecimiento Forestal San Jorge, en Misiones, y en 1958, fundaron la Petrolera Pérez Companc.

Con apenas un título secundario del colegio La Salle y sin terminar sus estudios universitarios, Gregorio arrancó su carrera en 1966, en YPF. Cuatro años después, se unió al negocio familiar como Superintendente de Operaciones de Campo en Neuquén, ascendiendo rápidamente a gerente de Operaciones Petroleras.

Su liderazgo se consolidó tras la muerte de su hermano adoptivo Carlos, en 1977, y desde entonces dirigió al grupo empresario familiar a través de expansiones, crisis y resurgimientos.

El rumbo empresario de Gregorio Perez Companc

Al promediar los años 70, la familia Pérez Companc ya participaba en la industria naviera, forestal, agropecuaria y financiera, como propietarios del Banco Río (hoy Santander). Sin embargo, bajo la dirección de Gregorio, el grupo se diversificó aún más.

En 1999, adquirieron Molinos Río de la Plata, consolidando su entrada en la industria alimenticia. En 2002, la crisis económica obligó a Gregorio a vender la petrolera Pérez Companc a la estatal brasileña Petrobras, por más de USD 1.100 millones, una decisión difícil que reconfiguró el grupo hacia la producción de alimentos y la actividad agropecuaria.

Luis Pérez Companc - Empresarios - Molinos Río de la Plata.jpg Luis Perez Companc, titular de Molinos Río de la Plata, y encargado de liderar el holding familiar tras el retiro de su padre Gregorio. (Foto IAE)

A lo largo de su carrera como empresario, Pérez Companc fue reconocido con numerosos premios, incluido el Konex de Platino en 1988. Asimismo, participó en la Fundación Temaikén y otros eventos de filantropía.

En 2009, con un comunicado a la Bolsa de Comercio, anunció su retiro y transfirió el control de sus negocios a sus hijos a través de la sociedad Santa Margarita, nombrada en honor a su hija primogénita, Margarita, fallecida a los 19 años en 1984, en un accidente de tráfico en la Patagonia.

Los Perez Companc: del retiro de Goyo a la continuidad de los negocios

Tras su retiro, Gregorio se dedicó a Goyaike, una sociedad agropecuaria enfocada en la cría de vacas Hereford y ovejas para producción de lana. Su legado empresarial en el grupo familiar lo siguieron sus hijos, cada uno desempeñando roles clave en el conglomerado.

Luis Pérez Companc, actual líder del grupo, preside Molinos Río de la Plata y ha guiado la empresa a través de una fase de constante crecimiento. Jorge Pérez Companc maneja La Gloriosa, una firma agropecuaria; mientras que Pilar, lidera el Haras San Benito.

Por su parte, Pablo, apasionado del automovilismo, vendió su participación en la empresa para dedicarse a su carrera como piloto y coleccionista. Y, Catalina y Cecilia tienen activos distribuidos entre Argentina y Uruguay.

Durante una ceremonia de premiación en 2022, a la que Gregorio no pudo asistir por problemas de salud, su hijo Luis expresó: "Es mi referente, quien me ayuda a diario y quien me ha enseñado mucho en todos estos años. Este premio es un reconocimiento de todo el trabajo que ha hecho durante toda su vida". Además, destacó la importancia de mantener la empresa familiar: "Mis tíos fundaron la compañía y después la siguió mi padre, Gregorio, y nos toca a la próxima generación estar al frente del grupo. Es lo que él siempre nos ha transmitido, ser una compañía familiar y la importancia que tiene la gente que conforma el grupo".

Sin dudas, Gregorio Pérez Companc dejó un legado imborrable de esfuerzo y reconversión en la economía argentina, marcando el camino para futuras generaciones con su visión empresarial y su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado. Su dedicación le permitió transformar una modesta empresa familiar en un conglomerado industrial de renombre.