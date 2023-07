Sergio Massa en A24: "Voy a ser ministro de Economía hasta que me dé el físico"

Con respecto al acuerdo, destacó que "ahora el Fondo tiene que cumplir sus pasos burocráticos y elevar el staff level agreement; una vez que hay eso, eleva lo que se llama staff report al Directorio, y el Directorio aprueba".

"Eso nos da acceso a desembolsos muy importantes de agosto a diciembre. Eso nos permite terminar de despejar toda la incertidumbre que puedan generar los vencimientos", agregó el ministro.

Consultado por la cotización del dólar blue, Massa lo atribuyó a quienes "buscan generar inestabilidad", pero destacó que "cuando se estabilizan muchos de los dólares financieros, hay un momento en que la especulación contra el blue tiende a derrumbarse, y eso pasó hoy, y probablemente siga pasando mañana".

Sergio Massa: "Tomamos la decisión de llevar adelante el gasoducto"



"A partir del año que viene abaratamos el costo de la energía".



Críticas a Juntos por el Cambio y su rol como funcionario

Al hablar del FMI, Massa también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y su acuerdo con el organismo internacional de crédito, al cuestionar que "la plata que le pidió no está en hospitales, no está en caminos, no está en puentes, no está en escuelas ni en universidades; está en las cuentas de fondos de inversión extranjeros que vinieron a la Argentina, timbearon, y cuando no confiaron más, empezaron un proceso de fuga, que como Argentina no tenía los dólares para pagarlo, el gobierno de Macri le pidió plata al Fondo para dárselo a esos fondos".

En ese sentido, el ministro de Economía advirtió que "Juntos por el Cambio todavía no explicó el fracaso de Macri, y por eso no genera esperanza en la sociedad".

Y marcó una diferencia: "Yo, aún sin haber terminado nuestro gobierno, por aquellos errores que fuimos cometiendo, aunque yo no haya sido parte del Ejecutivo, pido disculpas y me hago cargo".

Por eso, planteó que su "responsabilidad" de acá a diciembre "es dar un marco de estabilidad macroeconómica definitivo que sea la base para recuperar el salario".

Y ante la pregunta de hasta cuándo seguirá con el "doble rol" (ministro y precandidato), Massa contestó: "Hasta que me de el físico. Ojalá que cruce esta vereda y esta calle, camine 50 metros y pueda ir a jurar como presidente de todos los argentinos".