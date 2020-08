"No más sillas al revés": la campaña de gastronómicos en las redes en un intento por sobrevivir

View this post on Instagram

Por primera vez en la historia de la argentina *#Todos* los *#gastronomicos* nos *#Unimos* con un mismo fin... *#SOBREVIVIR* Por eso y por todos los que trabajamos directa e indirectamente te pedimos...firmen la petición: http://change.org/sillasalreves *No_Mas:* *#Sillasalreves* *#Iva_10%* *#exención_Ingresos_Brutos* *Que_No_Te_Cierren_El_Bar_De_La_Esquina*