Tombolini y la refinanciación de las tarjetas: "Cuando se tomó la medida no se pensó que la cuarentena iba a durar tanto"

El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, se refirió este viernes a la polémica que surgió estos días por el cobro de la primera cuota de la refinanciación de las tarjetas durante la cuarentena, que presentó montos superiores a los anunciados. Manifestó que "es una herramienta positiva" para aliviar la carga financiera de las personas, pero aclaró que “no es un subsidio, sino un crédito voluntario”.

"Lo que estamos informando es que lo que dispuso el Banco Central es lo que se está cobrando. La confusión surge a partir de un informe de una consultora que indica que habría un cobro que no existe, literalmente. Si tenías una deuda de mil pesos que venció en abril fue refinanciada a 12 meses con 3 de gracia", comentó en diálogo con #Doman910 por Radio La Red.

Tombolini dio una explicación más detallada del cobro. "Por cada 1.000 pesos que debías en mayo, se refinanciaron en 1 año. Los primeros 3 meses son de gracia y en el mes 4 hasta el 12 pagás capital e intereses en el sistema francés. La cuota 1 es $153,93 y va cayendo hasta que la cuota 9 es de $147,36. Cuando sumás las 9 cuotas pagaste $1357,02", explicitó.

El vicepresidente del Banco Nación señaló que el problema surgió porque "mucha gente venía con deuda de abril, y en mayo, junio y julio arrastró esa deuda y en agosto se empezó a juntar todo”.

Otras complicaciones que reconoce el economista es que cuando se tomó la medida de refinanciación de saldos "no se pensó que la cuarentena iba a durar tanto tiempo” y que "el IVA que cobra la AFIP es sobre los intereses".

"Es un error decir que hay 60% de interés. No hubo punitorios, no hubo interés sobre interés, no hubo recargos", indicó Tombolini sobre los datos que arrojó el informe de la consultora.