"Cuando Cristina maneja, el auto se despista": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a los dichos de Daniel Rafecas sobre su postulación como Procurador General y a la insistencia por parte del Gobierno de impulsar la reforma judicial al asegurar que "cuando Cristina maneja, el auto se despista".

"El Gobierno decidió no escuchar lo que pasó el lunes en las calles de Argentina. No solo no dio de baja la reforma judicial, sino que aceleró su tratamiento y ayer tuvo dictamen en el Senado. ¿Cuál es el problema? Cada vez que Cristina toma el volante del Gobierno, despista. ¿Quiénes se opusieron hasta ahora? Todo el arco político opositor, de izquierda a derecha. Y a eso sumale la Corte Suprema de Justicia y hasta Daniel Rafecas, el candidato de Alberto y Cristina para la Procuración General".

"Me cuentan que una señora tuvo un ataque de nervios al leer las declaraciones que hizo Rafecas. Mandó un mensaje al Gobierno a través de un medio hegemónico que ellos desprecian, que ellos odian y les dice: 'No cuenten conmigo'. Eso habla de la desconexión que tiene el Gobierno hasta con sus propios aliados. Esto huele a un Gobierno obsesionado que convierte un tema chiquito en una batalla épica y al final todo termina mal. Cuando uno va por todo, corre el riesgo de quedarse sin nada. Ahora están haciendo lo mismo".

"Otra vez el mismo lenguaje bélico y la épica absurda. El problema del kirchnerismo es que están convencidos de que Gobernar es pelear, que detrás de cada decisión hay que dar batalla. Es imposible vivir así, sometés a la sociedad a una tensión permanente espantosa. No podés tener todo el tiempo a la sociedad argentina en tensión porque es agotador".

Van solamente solamente 8 meses de Gobierno y da la sensación de que ya está terminando el mandato. Cada decisión de Gobierno se convirtió en una batalla de poder: cuarentena, Vicentin, retenciones y jubilaciones. Me parece que el problema de fondo es que el Gobierno piensa que ganó las elecciones 100 a 0, pero lamento comunicarles que fue 48 a 41. No pueden llevarse el país por delante, las elecciones no fueron un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. No se puede hacer todo a los empujones en Argentina".

"Lo cierto es que la reforma judicial que siguen militando no le va a cambiar la vida a la gente. Se ocupa de la Justicia federal. La que maneja las causas de corrupción que le importan a Cristina".