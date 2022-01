Una solución para administrar y planificar los gastos de fin de año

Cómo ayudan las tarjetas virtuales prepagas

Cualquier persona mayor de 18 años con documento argentino puede abrir una cuenta Superdigital -gratuita y sin trámites-, y solicitar una tarjeta prepaga Superdigital Mastercard (física) para gastar sin preocuparse por cuotas ni intereses ni costos de mantenimiento. Además, se pueden pedir hasta cinco tarjetas virtuales prepagas para comprar por internet y en apps; cada una se carga por separado y se destina a diferentes gastos, lo que ayuda a visualizar rápidamente en qué se está gastando más y proceder al control de ese rubro.

Estas cinco tarjetas virtuales prepagas se pensaron para una mejor administración financiera, facilitar la organización, la planificación y el control de gastos online por rubros, además de aprovechar las ofertas que surgen a través de la Web.

Además, se trata de un recurso importante para no superar el presupuesto destinado a los distintos rubros. Por ejemplo, una tarjeta puede ser para “servicios” de agua, luz, gas, etc.; otra para “ocio” (gimnasio, entretenimiento, etc.); otra para “gastos de vacaciones”; otra para “salidas de fin de semana” o la de “imprevistos”, para estar cubiertos ante cualquier contingencia.