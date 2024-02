"El grupo necesita un tiempo lógico", afirmó Gorosito después de la caída de Tigre en La Plata

“En el complemento estaba parejo y nos hicieron un gol de afuera del área. Somos los que estamos, los jugadores y nosotros, y el único secreto es estar todos juntos. La gente nos dio un apoyo bárbaro con Boca y eso ayuda”, agregó el entrenador.

Gorosito insistió: “Los que estamos somos los que vamos a sacar esto adelante, el comienzo no fue bueno. Jugamos cuatro partidos en quince días, es mucha la exigencia pero así es nuestro fútbol. Nos está faltando ser mejores en los últimos metros, hacemos las cosas bien hasta la mitad de la cancha pero es poco para revertir un resultado”.

Sobre lo que viene apuntó: “Tenemos que mejorar mucho y tomar cada partido como si fuera una final. El partido lo iniciamos bien pero enseguida nos empezaron a dominar y se nos complicó. Después fue todo parejo”.

Por último destacó: "No sirve de nada opinar lo que no se hizo, no ayuda. Se nos fueron jugadores muy importantes y hay que seguir trabajando para encontrar el equipo y empezar a sacar mejores resultados”.