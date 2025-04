El tremendo comentario de Lilia Lemoine contra Viviana Canosa

Lemoine agregó un duro comentario a esa definición. "Canosa mintió diciendo que Javier había arreglado con Massa". Y agregó sobre la denuncia que presentó Canosa: "Y la semana pasada tiró tanta caca incoherente que no sé si vale ponerlo porque nadie se lo tomó en serio...", cerró Lemoine.

No es la primera vez que las dos protagonizan un cruce.

En septiembre de 2024, en su programa de radio Canosa destrozó a Lemoine. "Una declaración completa de esta chica es un dolor de huevos, es un laburo insalubre. Es como que te metan un alambre de púa por una oreja y te lo saquen por la otra", dijo Canosa. Y agregó: "Creo que eso me haría menos daño que escuchar su voz".

Quién es Lilia Lemoine, la explosiva influencer cosplay que eligió Javier Milei para su lista.jfif

Las agresiones continuaron, porque dijo que la diputada "no pasaba un psicotécnico". En su artillería, Canosa amplió sus críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que "está rodeado de una runfla muy particular como la diputada cosplay, Lilia Lemoine" y calificó al presidente como "perverso y cínico": "al presidente no hay que decirle loco, hay que decirle perverso cínico, para mi eso es lo que es".

"Para mi Milei no es ningún loco, es un perverso que goza con el dolor del otro. Por eso no puede tener empatía con los jubilados ni con el 52% de los pobres", consideró.