Elisa Carrió reiteró su apoyo a Rodríguez Larreta con un contundente mensaje

A raíz de su tuit, Rodríguez Larreta salió a agradecerle su apoyo. “Me emocionan tus palabras, querida Lilita Gracias por tu apoyo y por tu acompañamiento incondicional. Vamos a seguir trabajando juntos, como siempre, por la República y por todos los argentinos”, escribió el actual Jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Twitter.

Elisa Carrió competirá como primera candidata nacional al Parlasur en una boleta estratégica ya que su nombre se anexará a todas las boletas de la fórmula presidencial Larreta-Morales en el país. La fundadora de la Coalición Cívica es secundada por Waldo Wolff, exdiputado nacional y actual funcionario de Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta bajó el fuego interno en JxC: "Siempre impulso la unidad"

A una semana de las PASO, el precandidato por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta visitó la ciudad santafesina de Rafaela y desde allí bajó las diferencias que mantiene con Patricia Bullrich al indicar que: “Siempre impulsé la unidad y después del 13 de agosto a las noches, vamos a estar todos juntos para ganar las elecciones generales”.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño intentó bajar la agitada interna que mantiene con Bullrich para saber quien competirá el 22 de octubre por la presidencia del país, luego de una semana en la que recibió el apoyo de María Eugenia Vidal.

Durante su visita a Rafaela, junto al candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, en la recta final de la campaña rumbo a las primarias abiertas PASO, Rodríguez Larreta enfatizó: "Siempre he creído en la unidad, la impulso y trabajo por ella. Jamás me han escuchado una crítica personal a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hago aún cuando lo puedan hacer conmigo".

Consultado sobre el acuerdo con su competidora en la interna de la coalición, Patricia Bullrich, para compartir el centro de campaña donde ambos esperan los resultados de las PASO afirmó que "lo natural es que, después del 13 a la noche, todos los dirigentes de JxC estemos unidos".