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¡Es viral!

Es argentino, soldado en Estados Unidos y le dedicó un tema a la Scaloneta que sueña que escuche Lio Messi

De Mendoza a Estados Unidos: la increíble historia del músico que compuso la canción del Mundial y quiere llegar a Messi. Enterate.

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Es argentino, soldado en Estados Unidos y le dedicó un tema a la Scaloneta que sueña que escuche Lio Messi

Con el corazón puesto en la Selección Argentina, eseprando que llegue la cuarta estrella este Mundial, Marco Milo logró algo que parecía imposible: convertir su pasión por la Selección en una canción que hace bailar a todos y emociona a hinchas de todo el mundo.

Criado en San Rafael, Mendoza, actualmente es integrante del Ejército de Estados Unidos, el músico encontró en la música una forma de mantener vivo el vínculo con su país. Su proyecto artístico nació inspirado en la histórica etapa de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni, campeones del Mundial pasado en Qatar, y en la conexión única que los campeones del mundo generaron con los hinchas.

Con un tema cargado de emoción, orgullo y sentimiento futbolero, Marco comenzó a ganar notoriedad en redes sociales. Sus temas más populares, "La Scaloneta" y "La Última Función", "Son ustedes", lograron una repercusión inesperada, convirtiéndose en verdaderos himnos para miles de fanáticos en las redes sociales.

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El impacto fue contundente. Solo en TikTok, sus canciones ya superan los 2,2 millones de reproducciones, mientras que al sumar Instagram alcanzan más de 3 millones de visualizaciones, cifras que continúan creciendo día tras día gracias a lo emocionante de sus letras, y el ritmo que tiene que hacen bailar a todos.

Pero detrás del éxito viral hay un sueño mucho más grande: Marco confesó que su mayor deseo es que algún día las canciones lleguen a los oídos de Lionel Messi. Para el músico mendocino, sería el reconocimiento más importante de su carrera.

La ilusión no termina ahí, él también espera que alguna de sus composiciones pueda convertirse en parte de la banda sonora que acompañe a la Selección Argentina durante este Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Es por esto que cree que si su tema se viraliza aún más pueda llegar a los oídos de la Pulga, del capitán de la Scaloneta, así lo emociona y le da energía, como lo está haciendo con miles de hinchas.

Porque para Marco Milo, la música y la Selección forman parte de una misma historia. Y, bien sabe que es el último Mundial de la gloria rosarina y que, si todo sale bien, podría levantar la copa y darle al país su cuarta estrella.

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