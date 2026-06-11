Es argentino, soldado en Estados Unidos y le dedicó un tema a la Scaloneta que sueña que escuche Lio Messi

Pero detrás del éxito viral hay un sueño mucho más grande: Marco confesó que su mayor deseo es que algún día las canciones lleguen a los oídos de Lionel Messi. Para el músico mendocino, sería el reconocimiento más importante de su carrera.

La ilusión no termina ahí, él también espera que alguna de sus composiciones pueda convertirse en parte de la banda sonora que acompañe a la Selección Argentina durante este Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Es por esto que cree que si su tema se viraliza aún más pueda llegar a los oídos de la Pulga, del capitán de la Scaloneta, así lo emociona y le da energía, como lo está haciendo con miles de hinchas.

Porque para Marco Milo, la música y la Selección forman parte de una misma historia. Y, bien sabe que es el último Mundial de la gloria rosarina y que, si todo sale bien, podría levantar la copa y darle al país su cuarta estrella.