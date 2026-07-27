Gran Hermano: Mariela lanzó una filosa acusación contra Cola y metió a Charlotte Caniggia en la pelea

La referencia a Charlotte Caniggia abrió otro frente en la discusión. Cola defendió con firmeza el vínculo que mantiene con ella y cuestionó a quienes ponen en duda la amistad que construyó dentro de la casa. "La tendría que haber traído. Es muy feo y hay mucha gente acá que me ataca por una amistad verdadera, que ataca a una amistad real. Piensan que no puedo dar una amistad real o por Charlotte o por mí. Y es espantoso juzgar una amistad", lanzó Cola.

Pero el participante no se quedó solamente en la defensa de su amistad. También dejó en claro que está dispuesto a continuar en el juego pese a quienes desean verlo fuera de la competencia. "A toda la gente que quiere que yo me vaya, yo me voy a quedar acá. ¿A qué? A hacer arte, arte, arte para nominarte, porque tengo vuelo propio", agregó picante Cola.

La discusión volvió a centrarse entonces en Ema. Mariela sostuvo que Cola recurría a su nombre porque no tenía otros argumentos para cuestionarla, mientras que Cola volvió a desafiarla y aseguró que todavía tenía más para decir. "Repite exactamente lo que decía Ema", siguió Cola. "Vos estás re loco", le dijo Mariela a Cola.

Qué dijo Mariela sobre el Turco García cuando bajó de placa en Gran Hermano

La gala de eliminación de hace dos semanas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) trajo alivio para Mariela, esposa de Claudio “Turco” García. Tras permanecer en riesgo junto a otros participantes, fue la última en salir de placa y celebró la noticia con un mensaje directo para el exfutbolista.

En medio de la tensión por conocer quiénes seguían en competencia, Santiago del Moro anunció que Mariela continuaba una semana más dentro de la casa más famosa del país.

La participante no ocultó su alegría y, apenas escuchó su nombre, agradeció al público por el apoyo y aprovechó para enviarle unas palabras a su marido.

"¡Gracias a toda la gente por bancarme! ¡Gracias! ¡Claudio, te amo, mi amor, te amo!", gritó emocionada. Y agregó con firmeza: "No pasa nada, es un juego".

El mensaje de Mariela se dio en un contexto particular. En las últimas semanas, ella y Emanuel compartieron momentos de complicidad que no pasaron inadvertidos para los seguidores del reality y generaron múltiples comentarios en redes sociales.

Incluso, cuando el Turco García ingresó a la casa para el Congelados, muchos espectadores remarcaron la distancia que mantuvo con su esposa, una actitud que alimentó aún más las especulaciones sobre su relación.