Boca fue sorprendido y perdió por goleada: Riestra ganó 3-0 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026

El equipo de Arruabarrena intentó reaccionar con un potente remate de Kevin Zenón que obligó a una buena intervención de Arce, aunque poco después volvió a sufrir en el juego aéreo.

Tras un tiro de esquina, Riestra ganó tres veces consecutivas de cabeza dentro del área y Antony Alonso empujó la pelota para estirar la diferencia.

Antes del descanso llegó el golpe definitivo. En un contraataque, Alexander Díaz recorrió buena parte de la cancha, dejó rivales en el camino y definió con una sutil vaselina sobre Montero para sellar el 3-0 con uno de los mejores goles de la fecha.

Boca no encontró respuestas

En el complemento, Boca monopolizó la pelota, pero ese dominio nunca se tradujo en situaciones de peligro.

Riestra, cómodo con la amplia ventaja, retrasó sus líneas y administró el resultado sin sobresaltos, mientras que el Xeneize mostró muchas dificultades para generar juego y apenas inquietó a Arce en el tiempo agregado con un tiro libre que no logró superar la barrera.

El local, incluso, estuvo más cerca del cuarto gol que Boca del descuento, con un remate de Milton Céliz que fue controlado por Montero.

Cómo quedaron y lo que viene

Con este triunfo, Deportivo Riestra sumó tres puntos importantes para la tabla anual y tomó aire en la lucha por la permanencia.

Para Boca, en cambio, significó la primera derrota desde el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena y un comienzo de Clausura muy lejos de las expectativas.

En la próxima fecha, el Xeneize recibirá a Estudiantes el miércoles 5 de agosto a las 19, mientras que Riestra visitará a Defensa y Justicia el 29 de julio, desde las 17.