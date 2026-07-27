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El fuerte análisis de Rodolfo Arruabarrena tras la dura derrota de Boca: "No tuvimos ganas de..."

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia tras la derrota por 3-0 ante Riestra. Asumió la responsabilidad, criticó la falta de ímpetu y apuntó al duelo en Chile.

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Rodolfo Arruabarrena - DT de Boca

Rodolfo Arruabarrena - DT de Boca

El estreno en el certamen local golpeó con fuerza el desarrollo de la nueva etapa técnica en Boca. Rodolfo Arruabarrena, el entrenador del Xeneize, habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 3-0 de su equipo frente a Deportivo Riestra y se mostró inquieto por el juego del cuadro de la Ribera.

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El desarrollo del encuentro disputado en el Bajo Flores dejó conclusiones duras en el cuerpo técnico tras la abultada caída. Boca cayó 3-0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego de un resultado paupérrimo que significó el primer traspié del ciclo de Rodolfo Arruabarrena, el DT fue contundente en la conferencia de prensa post partido: "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca".

La falta de profundidad e insistencia en el área rival concentró el malestar del entrenador xeneize. "No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa", afirmó el entrenador, visiblemente ofuscado. A pesar de ello, no dudó en situarse como el primer responsable de la durísima derrota: "Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos".

Cómo afecta esta derrota a la planificación de Boca para la Copa Sudamericana

El entrenador dirigió apenas su tercer partido de su nuevo ciclo a cargo del cuadro de la Ribera, los anteriores dos habían sido triunfos frente a Sarmiento y O'Higgins, a quien volverá a enfrentar este jueves.

Ante la proximidad de la revancha internacional, el estratega remarcó la importancia del aspecto anímico para recuperarse de inmediato. "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo", dijo en referencia al encuentro por la Copa Sudamericana.

En cuanto a la tenencia de la pelota sin peso ofensivo, el DT remarcó la exigencia que representa la camiseta: "Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino, no sirve. Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más", agregó.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la búsqueda de un delantero tras la lesión de Adam Bareiro

Si bien Arruabarrena trató la falta de un centrodelantero en el plantel, desestimó que ese haya sido el motivo del 3-0 frente al Malevo: "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".

A modo de conclusión, el entrenador xeneize llamó a la unidad para corregir el rumbo: "Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas. Después sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas", cerró su conferencia el técnico xeneize.

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