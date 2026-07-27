El fuerte análisis de Rodolfo Arruabarrena tras la dura derrota de Boca: "No tuvimos ganas de..."

Ante la proximidad de la revancha internacional, el estratega remarcó la importancia del aspecto anímico para recuperarse de inmediato. "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo", dijo en referencia al encuentro por la Copa Sudamericana.

En cuanto a la tenencia de la pelota sin peso ofensivo, el DT remarcó la exigencia que representa la camiseta: "Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino, no sirve. Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más", agregó.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la búsqueda de un delantero tras la lesión de Adam Bareiro

Si bien Arruabarrena trató la falta de un centrodelantero en el plantel, desestimó que ese haya sido el motivo del 3-0 frente al Malevo: "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".

A modo de conclusión, el entrenador xeneize llamó a la unidad para corregir el rumbo: "Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas. Después sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas", cerró su conferencia el técnico xeneize.