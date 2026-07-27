Diego Santilli respaldó a Milei tras sus críticas a Lula: "Que no se rasguen las vestiduras"

En ese marco, relativizó las críticas provenientes de Brasil y recordó la participación de dirigentes y asesores brasileños durante la campaña presidencial de 2023.

“Que no se rasguen las vestiduras. Vinieron acá, hicieron campaña y dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del Presidente”, señaló.

También insistió en que el conflicto político no debería afectar el vínculo comercial entre ambos países.

“La Argentina tiene una historia y una tradición de relación económica entre empresas y el sector privado que sigue desarrollándose con todo motor”, aseguró.

Cómo comenzó la escalada diplomática

Las declaraciones de Santilli llegan después de un fin de semana marcado por un fuerte deterioro en la relación entre ambos gobiernos.

Durante un acto del Partido Liberal en San Pablo, Javier Milei respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y volvió a cargar contra Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, al que llamó "basura calva".

Posteriormente, el mandatario aseguró que el gobierno brasileño fue el principal financista de una supuesta campaña internacional contra la Argentina.

Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedir explicaciones. Al mismo tiempo, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, en una señal de fuerte malestar diplomático.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, minimizaron el posible impacto económico de la disputa y remarcaron que la relación comercial continuará con normalidad.

La agenda del Gobierno

Por último, Santilli adelantó que el oficialismo retomará el 1 de agosto el tratamiento de un paquete de reformas que incluirá modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, proyectos vinculados a la denominada "inocencia fiscal", medidas para fortalecer la propiedad privada y cambios relacionados con el desarrollo forestal.

Además, destacó la visita prevista de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta, y sostuvo que refleja un cambio en la relación del organismo con la Argentina.

“Antes el Fondo venía a discutir si Argentina podía pagar. Ahora viene a discutir el plan de desarrollo económico argentino”, concluyó.