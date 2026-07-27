Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un desperfecto mecánico que habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y, posteriormente, su hundimiento. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Cómo fue el hallazgo de los cinco pescadores

El primer cuerpo en ser identificado fue el de Sebastián Romegialli, encontrado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en aguas de jurisdicción uruguaya. El hallazgo fue comunicado a las autoridades, que posteriormente iniciaron las actuaciones correspondientes para su identificación y repatriación.

Dos días después, el 28 de junio, fue localizado el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Indio.

Luego, desde Uruguay llegó la confirmación del hallazgo de Diego Boscardin, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de Atlántida. La identificación se realizó a partir de la vestimenta y de marcas médicas.

El cuarto pescador en ser encontrado fue Claudio Kovach, cuyo cuerpo apareció en aguas del Río de la Plata.

Finalmente, el cuerpo de Damián Giubu fue hallado en el sector conocido como "La Vasquita", en el partido de Magdalena. La identificación realizada por su hermana permitió confirmar que se trataba del último de los cinco hombres que permanecían desaparecidos.