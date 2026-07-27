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Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos

Se trata de Damián Giubu, quien había salido a pescar el 14 de junio junto a cuatro amigos desde la costa de Hudson. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en distintos puntos de las costas argentinas y uruguayas.

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Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos. Foto: Gentilea El Día.

Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos. Foto: Gentilea El Día.

La noticia que las familias esperaban con temor se confirmó este domingo: el cuerpo hallado recientemente en el Río de la Plata, a la altura del partido de Magdalena, corresponde a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos el pasado 14 de junio.

Leé también Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos
Hallan un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos. (Foto: redes sociales)

La identificación fue realizada por una hermana de la víctima y puso fin a una extensa búsqueda que durante semanas mantuvo en vilo a familiares, amigos y vecinos. El hallazgo fue informado por el portal El Día.

Giubu había salido a pescar junto a Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. Los cinco partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha para realizar una jornada recreativa, pero nunca regresaron.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que involucró a efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, guardaparques y numerosos vecinos y voluntarios que recorrieron distintos sectores de la costa y del Río de la Plata.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un desperfecto mecánico que habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y, posteriormente, su hundimiento. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Cómo fue el hallazgo de los cinco pescadores

El primer cuerpo en ser identificado fue el de Sebastián Romegialli, encontrado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en aguas de jurisdicción uruguaya. El hallazgo fue comunicado a las autoridades, que posteriormente iniciaron las actuaciones correspondientes para su identificación y repatriación.

Dos días después, el 28 de junio, fue localizado el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Indio.

Luego, desde Uruguay llegó la confirmación del hallazgo de Diego Boscardin, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de Atlántida. La identificación se realizó a partir de la vestimenta y de marcas médicas.

El cuarto pescador en ser encontrado fue Claudio Kovach, cuyo cuerpo apareció en aguas del Río de la Plata.

Finalmente, el cuerpo de Damián Giubu fue hallado en el sector conocido como "La Vasquita", en el partido de Magdalena. La identificación realizada por su hermana permitió confirmar que se trataba del último de los cinco hombres que permanecían desaparecidos.

En pocas palabras

  • Identificación final: El cuerpo de Damián Giubu fue hallado, confirmando el fin de la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos.
  • Causa probable: Se investiga un desperfecto mecánico y entrada de agua como causa del hundimiento de la embarcación.
  • Hallazgos: Los cuerpos de los cinco hombres fueron encontrados en distintos puntos de las costas argentinas y uruguayas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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