"Tattoo", "Mamichula" y más: cuáles fueron los 10 videos musicales más vistos en Youtube Argentina este 2020

Los 10 videos musicales más vistos en Youtube Argentina este 2020.

Este año, las tendencias de video en Argentina incluyen desde deportes y música hasta vlogs y desafíos de creadores. El género urbano y el trap son dos de las temáticas más importantes dentro de la plataforma, junto con el gaming, de la mano de creadores reconocidos y nuevas personalidades en YouTube.

En el ranking de los videos musicales más vistos, nuevamente los artistas latinos llevan la delantera. El talento local alcanzó el puesto #2 con "Mamichula" de Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap que además de superar las 227 millones de visualizaciones, acumula más de 3.4 millones de likes y 187 mil comentarios. También se destacan Abel Pintos, María Becerra y Tini.

Sin dudas, el cantante colombiano Camilo tuvo un gran año en su carrera musical: ya supera los 10.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube y su éxito "Favorito" acumula más de 381 millones de visualizaciones totales. En en este top 10, dice presente con tres canciones: Tattoo Remix (su colaboración con Rauw Alejandro), Favorito y Por primera vez (junto a su esposa, Evaluna Montaner). Durante el último año, el cantante colombiano alcanzó la lista de artistas principales de YouTube en más de 15 mercados y se convirtió en uno de los 50 artistas más vistos a nivel mundial en la plataforma durante 2020.

A continuación, presentamos la lista con los 10 videos musicales más vistos en la plataforma este 2020, en base a los datos recopilados hasta el 15 de noviembre.

1. Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial)

2. Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap - MAMICHULA

3. Maluma - Hawái (Official Video)

4. Camilo - Favorito (Official Video)

5. Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers - La Jeepeta Remix (Lyric Video)

6. Los Ángeles Azules - Y la Hice Llorar ft. Abel Pintos

7. Maria Becerra x TINI x Lola Indigo - High Remix (Official Video)

8. Camilo, Evaluna Montaner - Por Primera Vez (Official Video)

9. Tainy, J. Balvin - Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie)

10. TINI, Mau y Ricky - Recuerdo