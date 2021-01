A los 47 años Cristina Pérez se mostró en traje de baño en la playa

Cristina Perez

Cristina Pérez se tomó unas vacaciones y se fue a un destino paradisíaco de aguas cristalinas. La periodista se tomó unas fotografías que -pese a que no quiere decir dónde está- compartió en sus redes.

Con 47 años la periodista se mostró divina en un traje de bañe enterizo pero con recortes en la zona de la panza. “Somewhere over the rainbow”, escribió junto a una de las imágenes, en español: "en algún lugar bajo el arcoíris".

Antes de irse de vacaciones, que tampoco contó con quién, la periodista dijo en su ciclo "Confesiones" de radio Mitre: “Quiero agradecerles mucho a todos ustedes porque me sostuvieron a mí. Me dieron el sentido más importante de todos. Como periodista, fue el año en que sentí más responsabilidad y más necesidad de tener a mano las preguntas y de no tener ni un ápice de miedo”.

Cristina atravesó toda la pandemia trabajando tanto para su ciclo radial como para Telefe Noticias, donde es conductora.

