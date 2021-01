Lourdes Sanchéz se mostró en micro bikinis de vacaciones en el Caribe

Lourdes Sanchez

Lourdes Sánchez armó las valijas y subió a un avión junto a El Chato Prada y su hijo Valentín para disfrutar de unas vacaciones en Cancún, México.

Hospedada en un hotel al que todos conocemos, por fotos ya que es donde también suelen ir de canje Mica Viciconte y Pampita, Lourdes mostró lo bien que la está pasando en familia.

Con una bikini amarilla, la bailarina se tomó varias imágenes sola de espaldas y en colaless, y con su pareja, el histórico productor y mano derecha de Marcelo Tinelli.

“Es la cuarta vez ya que venimos, me encanta venir a Playa del Carmen, en esta oportunidad vinimos a Cancún porque no conocía. Siempre digo que vacaciones son venir a una playa y las de acá me encantan”, dijo la morocha.