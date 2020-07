Acusan a Samanta Casais de estafa: "Me vendió un fondo de comercio que ya había vendido a otro"

Samanta Casais

Abel Cancela, cuñado de Samanta Casais, denunció a la participante de "Bake Off", Telefe, por estafa.

El hombre contó que la polémica concursante le vendió un local comercial en 2017 que ya tenía otro dueño. El tema está en la Justicia.

"Consecuencia de todo esto yo termino vendiendo el local porque aparece el verdadero dueño. Los problemas me fueron superando y tuve que cerrar", indicó Abel en el ciclo "Informados de todo", Amérca.

E indicó: "La veía una vez a la semana, tenía poca relación con ella. Me inspiraba total confianza y después me encuentro con esto".

"Cuando me venden el local me llama una persona diciendo que era el verdadero dueño del local. Previo a que me lo venda a mí se lo había vendido a él", aseguró.

El video.