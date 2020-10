Agustín Sierra habló de la acusación de Stéfano de Gregorio a Nico Vázquez: "Lloramos juntos"

Cachete Sierra

Hace unas horas se desató una impensada guerra entre Stéfano di Gregorio y Nicolás Vázquez en la que terminó interviniendo Gimena Accardi.

Todo comenzó cuando Nico bancó públicamente a Cachete Sierra en el "Cantando 2020". Tanto Vázquez como Stéfano y Sierra formaron parte de la ficción de Cris Morena, "Casi Ángeles".

“Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda. No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”, puso en Twitter.

Esto motivó un pedido de disculpas posterior pero Gimena, pareja de Nico, salió a cruzar al joven actor.

"Sería ideal que además aclares que la frase fue: “te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más” (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado HACE AÑOS por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico", indicó la mujer del actor.

"El grupo de ws lo armó Lali (lo dijo ella en varios vivos, por eso lo cuento) y no se sumó a nadie mas porque ya no lo usamos. De hecho Nico ni está en el grupo porque odia los grupos de ws", añadió muy enojada Accardi.

Y remarcó: "Jamás hubiera contestado públicamente porque se sabe de mi perfil bajo, pero no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos. Abrazo a tu familia. Ahora si, fin del tema".

Agustín estuvo anoche en "Cantando 2020" y habló sobre el tema. “No sé qué paso entre ellos, es un tema que no me compete”, dijo de entrada.

Pero luego se explayó: “Stefano es un hermano para mí, lo amo, pero no puedo responder por lo que dice o lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó es un tema suyo”.

“A Nico lo quiero mucho, fue muy importante en una parte de mi vida. Después tuvimos un tema personal, sobre diferentes actitudes que tomamos y no coincidimos. Lo hablamos en privado, hemos llorado juntos, nos abrazamos y pusimos las cosas como tenían que ser”, cerró.