Agustina Agazzani enfrentó los rumores de embarazo: "Es increíble..."

Agustina Agazzani

Agustina Agazzani se reconcilió hace un tiempo con el cantante Agustín Bernasconi y en los últimos días comenzaron a surgir rumores de que estarían en la dulce espera.

A través de un video que subió a Instagram, la modelo le hizo frente a los rumores de embarazo, alertada por los mensajes que le llegaban de sus seguidores consultándole por este tema.

"Osea, antes que ser mamá hay un millón de cosas que deseo. Así que no, basta", comenzó tajante la joven su serie de historias la ex "Cantando 2020", El Trece.

"Ha llegado un momento en este último tiempo, que es increíble la cantidad de mensajes que me mandan con respecto a lo mismo. Me ponen 'ya hay bebé en la panza', 'ya hay bebé en la panza', osea no", sostuvo Agazzani.

Y para despejar cualquier tipo de duda sobre el tema, aclaró: "Y cuando hago referencia y digo hijos no hago referencia solamente a los bebés que solamente se llevan en la panza. Así que en mi caso no piensen solamente que va a tener que estar en la panza".