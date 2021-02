Alejandra Maglietti cambió el look y la compararon con una polémica vedette

Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores con un cambio de look. La rubia dejó las ondas un rato de lado y se alisó el cabello para una campaña de fotos.

Con un jean y un top blanco la modelo, abogada y panelista de 35 años le consultó a la gente si les gustaba el peinada: "Les gusta el cambio de look? Me lo dejo lacio siempre? Vot si o no!", escribió junto a la imagen.

Maglietti

Casi todos sus seguidores aplaudieron el cambio y le respondieron que todo le queda bien. Sin embargo, hubo un comentario que la sorprendió al compararla con la vedette Alejandra Pradón, de 54 años.

"Cada vez más te pareces a una vedette que llamaba Pradón", dice el comentario que generó que muchas personas le den la derecha.