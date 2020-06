Amalia Granata por el endurecimiento del aislamiento: "No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena"

Amalia Granata

Amalia Granata, periodista y Diputada por la provincia de Santa Fe, aprovechó el espacio que tiene en "Polino auténtico" (Radio Mitre) para mostrarse más anti-cuarentena que nunca.

“No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena. Entiendo que a esta altura la gente con riesgo, los adultos mayores, tengan que hacer una cuarentena estricta, y los tenemos que cuidar. Pero los sanos tenemos que salir a producir! Un país en default, con 50% de pobreza... y los sanos estamos adentro, encerrados, sin producir. Y los comercios cerrados. Dicen que va a haber más de 100 mil comercios cerrados, fundidos. ¿Qué piensan?”, dijo hoy en charla con Polino y Yanina Latorre.

LEÉ TAMBIÉN: Chiche Gelblung continúa en terapia intensiva pero ya le quitaron el respirador

Asimismo, Granata apuntó contra Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dijo que lo "único que hace es denotar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta".

“Pobre, Kicillof tiene todo desmadrado: avísenle que es gobernador, porque me parece que está medio perdido -opinó-. Se está peleando políticamente que si los runners, que si la Ciudad, que si la Provincia, que si la mar en coche... Bueno, habla de lo que es la política argentina hace mucho tiempo”, añadió la Diputada por Santa Fe.

Recordemos que el mayor conflicto de la pandemia del coronavirus se radica en el AMBA donde Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof tienen que trabajar en conjunto.

Amalia afirmó que no hay una política clara respecto a los niños que vienen sufriendo el encierro hace 100 días. “En ninguna conferencia el Presidente habla de los niños y los adolescentes, y la están pasando terrible. Hay situaciones drásticas y muy complicadas. Solo les importan los runners”, exclamó.

Por último, enfatizó: “¿Sabés lo triste? En la conferencia de ayer se notó. Te dicen: ‘No, porque nosotros, la vida...‘. Entonces vos, si estás en contra de esta cuarentena que está fundiendo a todas las familias, porque morfar también tiene que ver con la vida, estás a favor de la muerte. No, no estamos a favor de la muerte. No queremos que se muera nadie. Por eso hicimos la cuarentena y la obedecimos, como el Presidente dijo. Pero basta, ya tiene un límite. El país se está fundiendo. ¿O (ustedes) no tienen gente cercana que está en situación límite?”.