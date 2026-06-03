Ni Una Menos: llegan manifestantes al Congreso con reclamos de justicia por Agostina Vega

Cronograma de actividades

Según el cronograma difundido por las organizaciones convocantes, entre las 14 y las 15 comenzó la concentración de movimientos sociales, agrupaciones y organizaciones feministas en distintos accesos al centro porteño. A las 17, se realizará el acto central y la movilización frente a Plaza Congreso.

La marcha se desarrollará después de la tradicional protesta de jubilados de los miércoles, que contará con el acompañamiento de Ni Una Menos. Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) concentrará en Yrigoyen y Solís, mientras que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmó su participación.

La convocatoria tendrá réplicas en distintos puntos del país mediante marchas, intervenciones y actividades culturales organizadas en plazas y espacios públicos.

Los abuelos de Agostina Vega encabezaron la marcha en Córdoba

En Colón y Cañada, Miguel y Elizabeth, abuelos de Agostina Vega, encabezaron la columna de la manifestación en Córdoba. En diálogo con A24, la abuela de la adolescente pidió justicia por su nieta.

"Justicia por ni nieta. Justicia por Agostina. Justicia por todas las que pasaron por todo esto", expresó Elizabeth. Y sostuvo: "Siempre apoyé estas causas pero nunca me hubiese imaginado pasarlo yo ahora en mi piel, en mi corazón, con mi nieta muerta".

Vistiendo una remera con el rostro estampado de Agostina, su abuela manifestó que "lo único que quiero cuando me voy a dormir es despertarme y que esto no sea cierto. Que mi nieta este entre nosotros".

Por su parte, Nicole, su tía, afirmó que "Agostina no apareció muerta. A Agostina la asesinaron. Quiero que eso quede claro y que se haga justicia por ella y por todas".

Y agregó, "nunca en la vida nos imaginamos tener que estar delante de todo, peleando por una de las nuestras de nuestra familia".

Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante los últimos días. "Es una locura la cantidad de gente que nos apoya la verdad es que estamos muy agradecidos con todos porque también son parte muy importante para nosotros", concluyó.

Durante la movilización también participan familiares de víctimas de femicidio, quienes reclaman justicia y exigen respuestas ante las fallas en los mecanismos de protección.

Entre ellas se encuentra la hermana de María Isabel Speratti Aquino, asesinada en marzo de 2023 en Cañuelas por su expareja. “Una semana antes habíamos marchado juntas por el 8M y después la mataron”, recordó en diálogo con TN.

La mujer aseguró que su hermana había denunciado previamente un intento de femicidio y había recurrido a distintas instancias judiciales y organismos estatales en busca de protección.

“Si desde el primer momento lo hubieran detenido por intento de femicidio, como correspondía, mi hermana hoy estaría viva”, afirmó a TN.

Once años de Ni Una Menos

A once años de aquella primera movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en la Argentina, el colectivo volverá a ocupar las calles con una nueva jornada nacional de protesta y concientización.

Primera marcha Ni una menos.jpg La primera movilización de Ni Una Menos marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en la Argentina. (Foto: archivo)

Según datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina. La organización estima que, durante ese período, ocurrió un femicidio cada 31 horas.

El colectivo Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 luego del femicidio de Chiara Páez, de 14 años, en la ciudad santafesina de Rufino. La multitudinaria marcha de ese año logró trascender las fronteras argentinas y se transformó en una referencia en América Latina.