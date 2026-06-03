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Femicidio de Agostina Vega: la prueba que buscan en el baño de la casa de Barrelier y que podría comprometer a otras personas

La Justicia desplegó un nuevo operativo en la vivienda donde estuvo la adolescente antes de desaparecer. Los peritos concentraron su trabajo en un sector específico de la propiedad mientras avanzan otras medidas que podrían aportar información clave para la causa.

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Peritos especializados trabajaron en uno de los baños de la casa con reactivos químicos para detectar posibles rastros biológicos vinculados al femicidio de la adolescente. (Foto: archivo).

Peritos especializados trabajaron en uno de los baños de la casa con reactivos químicos para detectar posibles rastros biológicos vinculados al femicidio de la adolescente. (Foto: archivo).

La investigación por el femicidio de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva. Este miércoles, los peritos judiciales regresaron a la vivienda de barrio Cofico donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez y realizaron nuevas tareas de búsqueda de evidencias.

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Los procedimientos del allanamiento se desarrollaron en distintos sectores de la propiedad y contaron con la participación de especialistas en rastros biológicos, personal de la Policía Judicial y efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR). El objetivo fue profundizar la recolección de pruebas y reconstruir con mayor precisión qué ocurrió dentro de la casa durante las horas previas al crimen.

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Las nuevas medidas se suman a una serie de operativos realizados en los últimos días mientras la fiscalía intenta determinar si hubo otras personas involucradas y cuál fue el rol de cada uno de los ocupantes de la vivienda.

El lugar de la casa donde ahora se concentra la búsqueda

Según informó el periodista Alejandro Pueblas en A24, buena parte del trabajo pericial se concentró en uno de los baños de la vivienda de Claudio Barrelier.

Los investigadores utilizaron equipamiento especializado y reactivos químicos destinados a detectar posibles rastros biológicos que no son visibles a simple vista. La hipótesis bajo análisis es que ese ambiente podría haber tenido relevancia dentro de la secuencia de hechos que se intenta reconstruir.

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La prueba que buscan en un ba&ntilde;o de la casa de Claudio Barrelier podr&iacute;a resultar clave para determinar qu&eacute; ocurri&oacute; con Agostina Vega. (Foto: archivo).

La prueba que buscan en un baño de la casa de Claudio Barrelier podría resultar clave para determinar qué ocurrió con Agostina Vega. (Foto: archivo).

Según Pueblas, fuentes vinculadas a la causa señalaron que los resultados de estas pericias podrían ser determinantes para establecer qué ocurrió dentro de la propiedad y si otras personas que estaban presentes pudieron advertir movimientos o situaciones compatibles con el crimen. De confirmarse que el homicidio o desmembramiento del cuerpo tuvo lugar en el baño, la hipótesis que cobraría lugar es que el resto de los habitantes de la vivienda no pudieron desconocer el femicidio.

Además, durante el operativo se incorporó tecnología capaz de analizar estructuras, paredes y pisos para detectar irregularidades o elementos ocultos dentro de la vivienda.

La hipótesis de que Barrelier no actuó solo

Mientras avanzan los estudios periciales, la principal línea de investigación continúa apuntando a la posible participación de otras personas.

La familia de Agostina sostiene desde hace días que resulta difícil creer que nadie haya advertido lo que ocurría dentro de la casa. Esa sospecha se vio reforzada por nuevos elementos incorporados al expediente.

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Una c&aacute;mara de seguridad que habr&iacute;a registrado el ingreso de dos personas a la vivienda durante la madrugada se sum&oacute; a las evidencias que analizan los investigadores. (Foto: archivo).

Una cámara de seguridad que habría registrado el ingreso de dos personas a la vivienda durante la madrugada se sumó a las evidencias que analizan los investigadores. (Foto: archivo).

Entre ellos aparecen registros de cámaras de seguridad y distintas medidas de prueba que buscan reconstruir quiénes estaban en la vivienda durante la madrugada en que ocurrió el crimen. En las últimas horas, los abuelos de Agostina confirmaron que existiría una cámara de seguridad que aportaría el ingreso a la vivienda de otras dos personas en la madrugada del sábado.

Los investigadores también analizan perfiles genéticos detectados en restos hallados debajo de las uñas de la adolescente, una evidencia que podría aportar información sobre eventuales terceros involucrados. Según trascendió, habría dos perfiles hallados en la autopsia.

La situación de Soledad Andreani y el Ford Ka

Otra de las líneas de trabajo se concentra en Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka que los investigadores consideran clave para reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

La querella solicitó que se evalúe su situación procesal al considerar que existen episodios que merecen un análisis más profundo. Entre ellos figuran el préstamo del vehículo al acusado y el posterior lavado del automóvil.

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La situaci&oacute;n de Soledad Andreani, due&ntilde;a del Ford Ka utilizado por Barrelier, contin&uacute;a bajo an&aacute;lisis mientras la querella insiste en que se investigue su posible rol en el caso. (Foto: archivo).

La situación de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka utilizado por Barrelier, continúa bajo análisis mientras la querella insiste en que se investigue su posible rol en el caso. (Foto: archivo).

La mujer continúa en calidad de testigo, aunque la fiscalía sigue reuniendo información para determinar si existió algún tipo de conducta que pudiera haber afectado la preservación de pruebas relevantes para la causa.

En paralelo, los peritos realizaron procedimientos en el lugar donde fue lavado el vehículo y secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a análisis.

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