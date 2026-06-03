El video que conmociona a una escuela: una pelea terminó con un profesor internado y con fractura de mandíbula

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Lo que comenzó como una discusión entre estudiantes fue escalando rápidamente hasta transformarse en una escena de violencia dentro del aula. En el video que circuló en redes sociales se observa una silla volando de un extremo al otro del salón, mientras se escucha al docente intentar controlar la situación.

“Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se oye decir a Álvarez segundos antes de que la situación se desborde por completo. De acuerdo con las versiones difundidas por medios de Tandil, tras ese momento se produjeron golpes que terminaron provocándole una fractura de mandíbula al profesor.

Convocan a un paro docente tras la agresión

La gravedad del episodio motivó una inmediata reacción de los gremios docentes. El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro y una movilización para este miércoles en Tandil con el objetivo de reclamar mayores medidas de seguridad dentro de las escuelas.

Además, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que exigen la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia escolar y acciones urgentes para proteger a los trabajadores de la educación frente a situaciones de violencia.

Escuela Tandil El violento episodio ocurrió en un colegio de Tandil. (Foto: Google Street View)

El comunicado del Colegio San José

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades del Colegio San José difundieron un comunicado en el que repudiaron la agresión sufrida por el docente. “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”, expresaron desde la institución.

Por el momento, no trascendieron oficialmente las sanciones que podrían recaer sobre el estudiante involucrado. Sin embargo, medios locales indicaron que ya fue realizada la denuncia correspondiente ante la Policía.

Desde el establecimiento aseguraron además que se activaron los protocolos previstos para estos casos y que fueron notificadas todas las autoridades competentes.

Finalmente, el colegio pidió a las familias acompañar a los alumnos en una reflexión profunda sobre lo sucedido y reforzar los valores de convivencia y respeto dentro del ámbito escolar.