Mauro Icardi y Wanda Nara acordaron cómo repartirán el tiempo con sus hijas: la polémica condición

"Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas", revelaron. La postura de la empresaria, en cambio, sería distinta. Aparentemente, la conductora habría solicitado "una caución económica en caso de que las niñas no asistan a clases durante ese período. Una especie de garantía o multa".

Por el contrario, desde el entorno del jugador consideran excesivo ese planteo y entienden que resulta una exigencia desmedida teniendo en cuenta que Icardi viaja especialmente desde el exterior para compartir tiempo con sus hijas.

Embed

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia sumó un nuevo capítulo luego de que Ana Rosenfeld se refiriera públicamente a la resolución que trascendió en las últimas horas. La abogada cuestionó las versiones que daban por ganador al futbolista y aseguró que la causa aún está lejos de tener una definición definitiva.

Durante una entrevista en Lape Club Social (América TV), la letrada respondió a las declaraciones de Elba Marcovecchio, quien representa legalmente a Icardi y había sostenido que el delantero había obtenido un triunfo en la Justicia italiana.

Frente a esa interpretación, Rosenfeld expresó: "¿Por qué habla así? ¿Por qué dice cosas que no son? Yo no miento. Cuando se gana, se gana, cuando se pierde, se pierde. Lo que dijo la jueza es que no va a resolver, por ahora, la compensación provisoria que pidió Wanda en la separación personal. No ganó. La juez dijo 'hoy todavía no lo resuelvo'. Entonces, me extraña que haya dicho eso Elba porque cuando estuvimos en la audiencia coincidimos ambas que todo fue provisorio y todavía no está dicha la última palabra y el reclamo por la cuestión económica está supeditado a una decisión final".

Más adelante, la representante legal de la mediática también fue consultada sobre si consideraba que la abogada del deportista había brindado información incorrecta. "Yo no estoy esperando que Wanda Nara me esté escuchando y se ponga contenta con lo que digo en los medios y la Justicia diga algo distinto. Yo no hablo para que los medios generen un River-Boca. Yo hablo para que se sepa la verdad, que en definitiva es lo que todos quieren saber", reafirmó su posición y destacó la importancia de esperar una resolución definitiva.

La polémica se originó tras conocerse una decisión de la Justicia italiana relacionada con el pedido de compensación económica presentado por Nara. Según trascendió, los magistrados rechazaron de manera provisoria ese planteo al considerar distintos aspectos vinculados a la situación patrimonial y financiera de la empresaria. Sin embargo, de acuerdo con la explicación de Rosenfeld, la resolución difundida corresponde a una instancia preliminar y no implica una victoria definitiva para ninguna de las partes, ya que el reclamo económico continuará sujeto a lo que determine el fallo final.