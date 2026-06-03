"Es el segundo que tengo": Lolo Poggio presumió su nuevo auto tras salir de Gran Hermano

Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), Lolo Poggio eligió compartir con sus seguidores un logro personal que la llena de orgullo: la compra de un nuevo auto.
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Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Lolo Poggio mostró el auto que acaba de comprar y sorprendió al revelar que ya es el segundo que tiene con solo 20 años.
Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), Lolo Poggio eligió compartir con sus seguidores un logro personal que la llena de orgullo: la compra de un nuevo auto.
A través de sus historias de Instagram, la hermana de Julieta Poggio subió un collage con cuatro fotos donde se la ve abrazada al vehículo. “Hola bb nuevo”, escribió la joven influencer. Y remarcó: “No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie”.
El modelo elegido es un Dolphin Mini de la marca china BYD, un compacto urbano de diseño moderno con líneas estilizadas y luces LED delanteras. Para Lolo, más allá de la estética, lo importante fue demostrar que el esfuerzo propio puede transformarse en metas alcanzadas.
Ante la curiosidad de sus seguidores, aclaró la situación con sinceridad: “Quiero aclarar que no puse ‘segundo’ porque tengo dos autos. Mi auto anterior, el primero, lo vendí para poder comprarme este nuevo”. Con esa respuesta despejó dudas y reafirmó que se trata de un logro personal.
Las imágenes de Lolo Poggio junto a Nazareno Pompei, compartiendo un gesto tan simple como lavarse los dientes al mismo tiempo, se propagaron velozmente en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios. La naturalidad y la complicidad que mostraban en esas escenas dispararon especulaciones sobre un posible romance entre los exintegrantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Para algunos, era la confirmación de una relación más profunda; para otros, apenas una muestra de la amistad que nació en la convivencia dentro de la casa.
Ante el revuelo, Lolo Poggio decidió poner fin a las versiones y dar su propia explicación. “No pasó nada. Yo dije que con Nazareno hay amor fraternal, somos como hermanos desde la casa”, declaró en diálogo con Bondi Live. Con esa afirmación, la ex participante buscó despejar cualquier sospecha y remarcar que lo que los une es un lazo afectivo, pero sin tintes románticos.
La dinámica de Gran Hermano suele generar vínculos intensos que, una vez fuera del programa, pueden ser malinterpretados. En ese sentido, Lolo amplió: “A la gente le puede parecer un poco extraño, pero no entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio”. Con esas palabras, subrayó que la rutina compartida y la convivencia prolongada fortalecen la confianza, aunque no impliquen necesariamente una relación amorosa.
Así, la hermana de Juli Poggio fue categórica: no existe romance con Nazareno, sino una amistad sólida que nació en el reality y se mantiene fuera de él.
En otro tramo de la entrevista, Lolo también habló de su salida del programa y del sabor amargo que le dejó la gala de repechaje. “La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa”, recordó. “Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña”, explicó.
Aunque esa experiencia le generó frustración, Lolo Poggio sostuvo que no pierde la ilusión: “Nunca pierdo la esperanza de volver a ingresar en otro repechaje”. Además, analizó algunos momentos tensos de las galas, como el cruce entre Mavinga y Carmiña, al que calificó de fuerte y cargado de tensión.