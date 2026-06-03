"Es el segundo que tengo": Lolo Poggio presumió su nuevo auto tras salir de Gran Hermano

Lolo Poggio

Qué dijo Lolo Poggio sobre su foto íntima con Nazareno tras salir de Gran Hermano

Las imágenes de Lolo Poggio junto a Nazareno Pompei, compartiendo un gesto tan simple como lavarse los dientes al mismo tiempo, se propagaron velozmente en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios. La naturalidad y la complicidad que mostraban en esas escenas dispararon especulaciones sobre un posible romance entre los exintegrantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Para algunos, era la confirmación de una relación más profunda; para otros, apenas una muestra de la amistad que nació en la convivencia dentro de la casa.

Ante el revuelo, Lolo Poggio decidió poner fin a las versiones y dar su propia explicación. “No pasó nada. Yo dije que con Nazareno hay amor fraternal, somos como hermanos desde la casa”, declaró en diálogo con Bondi Live. Con esa afirmación, la ex participante buscó despejar cualquier sospecha y remarcar que lo que los une es un lazo afectivo, pero sin tintes románticos.

La dinámica de Gran Hermano suele generar vínculos intensos que, una vez fuera del programa, pueden ser malinterpretados. En ese sentido, Lolo amplió: “A la gente le puede parecer un poco extraño, pero no entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio”. Con esas palabras, subrayó que la rutina compartida y la convivencia prolongada fortalecen la confianza, aunque no impliquen necesariamente una relación amorosa.

Así, la hermana de Juli Poggio fue categórica: no existe romance con Nazareno, sino una amistad sólida que nació en el reality y se mantiene fuera de él.

En otro tramo de la entrevista, Lolo también habló de su salida del programa y del sabor amargo que le dejó la gala de repechaje. “La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa”, recordó. “Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña”, explicó.

Aunque esa experiencia le generó frustración, Lolo Poggio sostuvo que no pierde la ilusión: “Nunca pierdo la esperanza de volver a ingresar en otro repechaje”. Además, analizó algunos momentos tensos de las galas, como el cruce entre Mavinga y Carmiña, al que calificó de fuerte y cargado de tensión.

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