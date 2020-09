Ana Paula Dutil habló del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Nada de lo que se dice es verdad"

Ana Paula Dutil

Fue en 2018 que Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega confirmaron su separación después de 20 años de casados y dos hijos en común, Bautista e India.

Ahora, el cantante se puso de novio con Julieta Prandi y se especuló con la bronca de la morocha.

Sin embargo, Ana Paula descartó esas versiones en una nota con "El Espectador" (CNN Radio Argentina). “Nos separamos en agosto del año pasado después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan”, comenzó diciendo Dutil.

Yo ya sabía que Emanuel estaba iniciando una relación con Julieta, no es que me enteré por los medios. Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Nada de lo que se dice es verdad. Evangelina fue la mejor suegra para mí, siempre me trataron como una hija. Yo no vuelvo a reconquistar a nadie, sino que vuelvo porque siempre fue el plan desde el principio”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “La familia de Emanuel no está en contra de la relación en absoluto. Yo sé que la van a querer a Julieta como me quisieron a mí. Con Julieta tengo una relación de hermana prácticamente. Nos queremos mucho y va a seguir esa relación. Esto no va a cambiar nada”. En cuanto a Prandi, Ana Paula comentó: “Me parece divina, ojalá que les vaya bien”.

Y luego aclaró: “Mis hijos se enteraron por lo mediático que pasó. Pero con Emanuel entendimos que a veces esto es parte del mundo de los adultos, porque en el momento en que él me lo contó se estaba conociendo con Julieta. Nunca se sabe qué puede pasar y nos parecía que no había que contarles a los chicos. Pero sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles. Les mandaban videos y cosas de los programas mensaje directo personas desconocidas. Ahí es cuando me preguntaron. Pero ellos me ven bien y saben que va a estar todo bien”.

En cuanto a la inesperada noticia de sus hijos, quienes arribaron hace muy poco al país tras terminar sus clases en Estados Unidos donde viven, indicó: “Lo charlamos cuando vinieron con los videos. Les dije que era así. Que lamentablemente el papá no les dijo antes porque quedaba en el mundo de los adultos. Se enteraron porque son dos personas públicas”.

“No me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se dijo no está bueno ni para mí, ni para Emanuel ni para Julieta Prandi o la familia de él. No lloré mucho. Me encanta que él pueda encontrar a alguien para disfrutar”, cerró Ana Paula Dutil.