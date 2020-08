Antonio Banderas superó el coronavirus: "Después de 21 días, estoy curado"

Antonio Banderas

Hace unos días, justo cuando cumplía 60 años, Antonio Banderas confirmaba que tenía coronavirus

"Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus", explicó el artista en su posteo de Instagram.

Y explicaba: "Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta".

Antonio Banderas

Lo cierto es que este martes, tras 21 días aislado, el actor contó con alegría que superó el virus.

"Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado", indicó Antonio.

Y agregó: "Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha".