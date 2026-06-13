Tragedia en Brasil: una joven murió al ser arrojada al vacío sin cuerda durante una práctica de puenting

De acuerdo con la investigación preliminar, los instructores empujaron a Maria Eduarda sin advertir que la cuerda de seguridad no había sido fijada correctamente. Como consecuencia, la joven cayó al vacío sin ningún tipo de amarre.

El momento quedó grabado en video

El accidente fue registrado por personas que se encontraban en el lugar y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

En la grabación se escucha la reacción desesperada de los presentes cuando advierten que la participante no estaba conectada al sistema de seguridad en el instante en que ya había iniciado la caída.

Detuvieron a seis personas vinculadas a la organización

Tras el accidente, la Policía Militar de Brasil detuvo a seis personas relacionadas con la organización del evento para determinar posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se realizaron las pericias correspondientes.

Los equipos de emergencia intentaron asistirla inmediatamente después de la caída y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los médicos confirmaron que había fallecido a causa de las graves lesiones sufridas por el impacto.

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La polémica por los controles en el puente

Luego de la tragedia, el Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por presuntas fallas en la fiscalización y control del acceso al puente.

Según explicaron las autoridades municipales, desde principios de 2025 se habían realizado distintos reclamos para reforzar las medidas de seguridad y supervisión en el lugar.

El alcalde Murilo Félix sostuvo que la responsabilidad sobre el control del viaducto corresponde exclusivamente a organismos federales y reclamó una investigación exhaustiva para establecer cómo fue posible que ocurriera un accidente de estas características.

Dolor por la muerte de una joven profesora de educación física

Maria Eduarda trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo. Tras conocerse la noticia, compañeros, alumnos y allegados expresaron su dolor en redes sociales y destacaron su compromiso profesional y su pasión por el deporte.

La empresa organizadora también publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales antes de eliminar su cuenta oficial, que contaba con más de 80.000 seguidores.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades detrás de una tragedia que conmocionó a Brasil y que volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en los deportes extremos.