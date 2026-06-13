El estremecedor video de un médico acusado de abusar de su expareja: "No te pegué fuerte"

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Las imágenes forman parte de la evidencia presentada por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, que elevó el expediente a juicio en mayo de 2025.

Otro de los registros incorporados a la causa muestra una conversación posterior entre ambos. Allí, según la denuncia, Candia le reprocha años de agresiones, humillaciones y maltrato, mientras el acusado intenta minimizar los hechos.

Una denuncia que se amplió con acusaciones de abuso sexual

La investigación se originó tras una denuncia presentada en marzo de 2022 ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Según el expediente judicial, Lorena Candia describió inicialmente 19 episodios vinculados a amenazas, lesiones, hostigamiento, intimidaciones e instigación al suicidio ocurridos durante la relación.

Un año más tarde, amplió su presentación e incorporó cuatro hechos de abuso sexual que, de acuerdo con su relato, habrían ocurrido entre 2020 y 2022.

La fiscalía sostuvo que los hechos denunciados se produjeron en el marco de una relación caracterizada por una dinámica de dominación y una marcada desigualdad de poder. En distintas declaraciones públicas, Candia aseguró que durante años fue víctima de manipulación psicológica y que llegó a dudar de su propia percepción de la realidad.

XKV43OYZFBF6ZAUHIMIMK4NVVE Federico Nicolás Mazzini y Lorena Candia mantuvieron una relación de pareja durante casi cinco años. (Foto: redes sociales)

Según relató, las agresiones físicas y verbales eran frecuentemente minimizadas o negadas, situación que terminó generando un fuerte aislamiento emocional.

La mujer sostuvo que la relación comenzó en 2017 y que, durante los primeros años, predominó una violencia psicológica que no logró identificar de inmediato. La acusación fiscal considera que existió un vínculo atravesado por mecanismos de control, dependencia emocional y ejercicio de poder por parte del acusado.

Un juicio esperado desde hace más de tres años

La causa atravesó múltiples demoras procesales y recursos judiciales antes de llegar a la instancia oral. Según explicó la denunciante, el proceso tuvo varias postergaciones y dificultades que prolongaron la investigación durante años.

El debate oral estaba previsto originalmente para abril de 2026, pero fue reprogramado debido a planteos realizados por la defensa. Finalmente, el juicio comenzará el próximo 3 de julio y será el momento en el que la Justicia analice todas las pruebas reunidas durante la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Mientras espera esa instancia, Candia decidió hacer pública su historia con el objetivo de visibilizar el caso y acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares de violencia de género.