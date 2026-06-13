Se hartó: la drástica decisión de Bautista Cuiña tras el escándalo y denuncia de Juanita Tinelli

Instagram de Bautista Cuiña

Qué dijo el papá de Bautista Cuiña tras el escándalo con Juanita Tinelli

En medio del escándalo que se desató tras la denuncia presentada por Juanita Tinelli, Marina Calabró aportó un dato que, según explicó, cobra una nueva dimensión a partir de los hechos que salieron a la luz en los últimos días.

La periodista reveló que meses atrás mantuvo una conversación con Rodolfo "Fito" Cuiña, padre de Bautista Cuiña, y aseguró que ya entonces percibió una profunda inquietud familiar por la relación que el joven mantenía con la hija de Marcelo Tinelli.

Al aire de El Observador, la comunicadora recordó que el intercambio se produjo durante el cumpleaños de Baby Etchecopar, celebrado en febrero, donde compartieron una extensa charla. Según contó, el empresario se mostró especialmente movilizado por la situación que atravesaba su hijo. "El día que hablamos con Fito, en el cumpleaños de Baby, él estaba muy preocupado por esta situación", expresó.

De acuerdo con su relato, la preocupación fue uno de los ejes centrales de la conversación y surgieron referencias a situaciones conflictivas que, según le habría comentado el empresario, ya se venían produciendo desde tiempo atrás: "Describió varios episodios previos de violencia, no voy a poner la carga sobre nadie".

Calabró destacó además que le llamó la atención la sinceridad con la que Fito abordó un tema tan delicado en un ámbito social y frente a personas que no formaban parte de su círculo íntimo. De aquella charla también participaron Rolando Barbano, Baby y Amalia Granata, quien posteriormente se manifestó públicamente en respaldo de la familia.

Al profundizar sobre el contenido de ese diálogo, la periodista insistió en que el empresario dejó en claro el nivel de preocupación que sentía por la situación sentimental de su hijo. "Exteriorizó su preocupación por la situación en la que estaba su hijo con Juana Tinelli", afirmó.

"No voy a describir los episodios que él describió, pero eran episodios en espacios comunes en el edificio donde él vive, en la pileta, quejas de vecinos y en la administración", brindó algunos detalles adicionales sobre los hechos que le fueron relatados, aunque evitó exponer puntualmente cada uno de ellos.

Por último, Calabró remarcó que el malestar y la inquietud del padre de Bautista no aparecieron tras la denuncia reciente, sino que se trataba de una preocupación que arrastraba desde hacía varios meses: "Todo esto lo tenía muy preocupado ya entonces".