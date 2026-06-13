El gesto de Nicolás Cabré con las hijas de Wanda Nara tras encontrarse a la China Suárez: "Todo muy..."

Entre las imágenes que más repercusión generaron apareció una escena protagonizada por Francesca e Isabella, quienes se acercaron hasta donde se encontraba Icardi para fundirse en un afectuoso saludo con él. "Abrazo familiar", escribió la periodista como para graficar el momento.

IG China Suárez e hijas de Wanda 2

IG China Suárez e hijas de Wanda 3

Cómo está el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa escalando y podría ingresar en una etapa clave en los próximos días. Mientras siguen las diferencias por cuestiones económicas y por diversos aspectos relacionados con el cuidado de Francesca e Isabella, una inminente decisión de la Justicia genera expectativa en ambas partes.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró que el magistrado Hagopián analiza una medida inédita en el marco del expediente que mantiene enfrentados al futbolista y a la empresaria. A través de sus redes sociales, la comunicadora anticipó: “El juez Hagopián sacará una resolución judicial sin precedentes sobre la cuota alimentaria impaga”.

La posible resolución aparece en un momento especialmente sensible del conflicto, que en los últimos meses sumó denuncias cruzadas, presentaciones judiciales y nuevos focos de tensión entre los protagonistas. Además de la cuestión alimentaria, la causa también involucra aspectos vinculados al régimen de cuidado y los compromisos asumidos respecto de las menores.

En ese contexto, continúa bajo análisis el cumplimiento de las condiciones establecidas para los encuentros de Icardi con sus hijas. Según trascendió, el esquema autorizado por el Juzgado Civil N°106 contempla una serie de obligaciones específicas que el delantero debe respetar durante los períodos de convivencia. Dichas pautas incluyen cuestiones relacionadas con la salud, la escolaridad y la comunicación de las niñas con su madre, aspectos que forman parte de las disposiciones vigentes fijadas por la Justicia.

No obstante, desde la representación legal de Nara habrían planteado nuevos cuestionamientos tras los últimos días compartidos entre el futbolista y las menores. En ese marco, Vecchio expuso uno de los reclamos incorporados al expediente: “La defensa de Wanda denuncia que la hija mayor no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla”.

Por estas horas, la atención está puesta en la definición que adopte el juez Hagopián, una resolución que podría convertirse en un punto de inflexión dentro de una de las controversias judiciales más mediáticas y comentadas del espectáculo argentino.