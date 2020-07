Antonio Gasalla podría reaparecer en la escena actoral antes de lo que muchos pensaban

La salud de Antonio Gasalla

La versión explotó ayer en todos lados y por un rato se dejó de hablar de la pandemia: Antonio Gasalla decidió retirarse.

Lo aseguró el experimentado periodista de Espectáculos Carlos Monti en el programa “Confrontados” de Canal 9, quien reveló que el abogado del actor, Miguel Angel Pierri, habría tenido una reunión en la que Gasalla le dijo que ponía punto final a su carrera.

La Capital dialogó ayer en exclusiva con Antonio Gasalla en una charla atípica, en la que el actor desmintió la noticia de “Confrontados”, dijo que no tiene “una decisión tomada” respecto de abandonar su carrera e insultó al periodismo en general en un diálogo que por momentos fue tenso y hasta tuvo pasajes de humor, casi como una puesta del genial comediante de “Esperando la carroza” y “Más respeto que soy tu madre”.

"No, mirá, no es una decisión tomada. Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida “voy a trabajar menos o no voy a trabajar”: no hay profesión que exista. Es decir, no sé si vos ves por televisión los noticieros donde se ve a la gente que sale a correr y tienen que correr de a uno y el otro se queda en la casa y qué se yo, es porque hay una gran enfermedad en el aire. Es decir, no es que los artistas estamos en pedo y ahora vamos a bailar desnudos por la calle, no, ¿entendés?", expresó en la nota.

Y agregó: "No, pero cuando hacen una nota así, enseguida “Gasalla quiere volver”, “Gasalla no quiere irse o qué sé cuánto, pero yo no soy el único, somos un montón, si querés te hago una lista, no hay nadie trabajando".

Sin embargo, hoy en La Pavada del diario Crónica, afirmaron que está muy recuperado se encuentra Antonio Gasalla en su piso de Barrio Norte acompañado por un amigo y la señora que se ocupa de atenderlo.

Al parecer el productor Guillermo Marín lo está entusiasmando para hacer un show por streaming junto a su amigo Marcelo Polino, y el genial actor lo está escribiendo y armando. Lo harían desde su casa y les falta terminar el texto y los detalles técnicos que Gasalla mucho no entiende.