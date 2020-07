El anuncio de Samanta Casais que sorprendió a todos: "Estoy muy ansiosa"

Samanta Casais

Samanta Casais se convirtió en una de las grandes animadoras y apuntadas por el público del reality gastronómico "Bake Off" que se emitió por Telefe.

Lo cierto es que hace poco la pastelera anunció su noticia más feliz tras el escándalo por la final del programa.

Samanta se comprometió con su pareja hace cinco años y ahora ahora anunció que se casará con Juan Cruz Recchimuzzi. Y ya hay una fecha confirmada: 13 de febrero de 2021.

Bake Off: Samanta fue imputada por homicidio culposo

"Me caso en siete meses y estoy muy ansiosa! Con Juan los dos estamos con la cabeza ahí, hablando con la wedding planner, con el fotógrafo y resolviendo todo lo que podemos sin salir de casa. Pero ya no falta nada”, contó Casais en diálogo con Revista Gente.

Y detalló cuando se comprometieron hace unos años: "Era la Noche de los Museos y, cuando volvimos a casa, prendí la luz y me encontré con todos nuestros familiares y amigos".

"Juan me empezó a hablar con cara seria, se arrodilló y me preguntó de una manera súper romántica si me quería casar con él. Y yo, obvio, me largué a llorar. Fue muy lindo. Hasta me regaló un ramo de flores”, explicó.