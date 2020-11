Ariel Puchetta reveló los verdaderos motivos por lo que decidió bajarse del “Cantando 2020”

Ariel Pucheta

Hace unos días Ariel Pucheta y su compañera Ivana Rossi del “Cantado 2020” vivieron un mal momento cuando su coach Natalia Cociuffo tuvo un fuerte cruce con Karina la Princesita.

El músico estaba en el certamen reemplazando a Lucas Spadafora y Lola Latorre que estaban asilados recuperándose de coronavirus.

"No me estaba haciendo bien estar en ese lugar. Además prefiero priorizar otras cosas. Mi mamá está internada con covid y prefiero ocuparme de ella", dijo el músico al programa radial de Fernanda Iglesias, “Esto no es Hollywood”.

"Cuando se armó la discusión con Karina y mi coach, no entendía qué pasaba. Por eso hacía caras. Y cuando me puso el 1 fue como un balde de agua fría. Sentí que lo que pasó fue una falta de respeto hacia mí”, afirmó.

“Mucha gente que me conoce, sabe que no soy peleador y que no necesito exponerme en un reality. Mi comportamiento fue con respeto", aseguró,

"Lo que percibí sobre Karina es que ella se ganó un lugar que al ´Cantando 2020´ le sirve. El tema es aguantar eso con el cuerpo. En el programa la protegen mucho. Pero, al mismo tiempo, ella se siente muy atacada por todos", analizó.

"Me ofrecieron quedarme en el Cantando pero no me estaba haciendo bien. No me gustó verme en algunas situaciones. Además, mi mamá tiene Covid, está internada y prefiero ocuparme de ella", reveló.