Los audios de la famosa pidiendo canje en un almacén: “Armate un buen combo”

Famosa pide canje en almacén de Lanús

"Hola. ¿qué tal?, te soy sincera te escribo porque estoy necesitando un par de cosas: canje, publicidad y promoción a tu marca... justamente te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes para que ninguna marca se me ofenda ya que me abonan la publi o me llenan de productos", expresó la reconocida actriz tras hablar en un audio para pedir un canje a un almacén de la zona de Lanús.

Y sigue: "Si querés te paso fotos o una listita de lo que necesito y vos me decís, Yo vivo acá en Recoleta. Apenas llega todo te agradezco, te arrobo, y muestro las cosas. Avisame si te interesa, muchas gracias".

"Queso untable, yogur, leche, calditos para sopas, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopas, agua mineral baja en sodio, aceite, azucar... te tiré algo. Igual tratemos de hacer lo mejor que podamos. Después detallamos mejor, pero más o menos para que tengas una idea", agregó la rubia.

"Fijate si podés agregar arroz, fideitos normales, latas de atún, yogur entero, leche larga vida, queso port salut, queso rallado, juguitos. Después bueno, ahí vi que te tenías champganes riquísimos, me encantaría tener para un brindis, galletitas de leche por el bebé y fijate qué podemos agregar. Armate un buen combo. Cosas de kiosco: turrón, alguna que otra pila. Armate algo copado porque yo te estoy pasando muy poquito", enfatiza.

La protagonista de estos audios no es otra que la mediática Victoria Xipolitakis. El material fue puesto al aire hoy por "Los ángeles de la mañana", programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla del Trece.

Karina Iavícoli, panelista, contó que el dueño de esa despensa de Lanús "se enojó" por los insólitos pedidos de la modelo. "De las necesidades básicas pasó al lujo de una bebida alcohólica de más de 13.000 pesos", indicó Karina.