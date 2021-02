Bebe Contepomi reveló una desopilante anécdota con Madonna: "Pensé que la había escupido"

Bebe Contepomi

Bebe Contepomi estuvo como invitado el miércoles a "Los Mammones", América, junto al Bahiano, ex Los Pericos.

El periodista de música reveló una desopilante anécdota con Madonna cuando pensó que la había escupido.

"Yo escupo cuando hablo. Yo me muevo, tenía a Madonna adelante y ella en un momento dice: stop. Yo digo: la pu.. madre la escupí a Madonna", precisó Bebe.

Y siguió: "Llama a alguien, acomoda todo y seguimos grabando. Después cuando me dan el crudo, era que yo me muevo mucho y le tapaba la cámara. No le había llegado el escupitajo (se ríe)".

Luego, admitió cuándo fue la única vez que lloró al ver un músico: "Fue la única vez que lloré. Lloré cuando lo entrevisté a Keith Richards, pensé que era como Homero Simpsons, que no podía ser real, termina la nota, lo abrazo y lloraba en su hombro. Y él no sabía cómo consolarme".