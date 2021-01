La inesperada revelación de Ulises Bueno en el programa de Jey Mammon: "Cuando me lo ofrecieron dije..."

Jey Mammon

A días de su show en el estadio Gran Rex, en lo que será su regreso tras la inactividad que tuvo por la pandemia del coronavirus, Ulises Bueno estuvo anoche en "Los Mammones" (América TV) y reveló que nunca le gustó una de sus canciones más exitosas.

El hermano del Potro Rodrigo tuvo una divertida charla con Jey Mammon y luego se animó a interpretar algunos temas de Andrés Calamaro, a quien dijo admirar, tales como “Cuando no estás” y “Crímenes perfectos”, pero también “Cacho de Buenos Aires”, de Cacho Castaña, y hasta un tango, “Nostalgias”, popularizado por Plácido Domingo.

Y luego Ulises sorprendió al decir que no soporta una de sus canciones más conocidas, “Dale, vieja dale”.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, reveló.

El conductor se rio de la explicación y, a pesar de reconocer que no le gusta para nada este tema, Ulises Bueno continuó cantando y luego siguió con otros éxitos de su repertorio.