Benito Fernández le respondió a Gino Bogani: "Lo que hizo daña la industria y yo no lo permito"

Benito Fernández

Benito Fernández le respondió fuerte este miércoles a Gino Bogani en "Intrusos", América, luego de las declaraciones del diseñador de moda contra sus colegas en charla con La Nación.

"Fue un golpe muy duro lo que dijo, que no era diseñador, eso no se lo voy a permitir ni él ni a nadie, es muy grave", indicó enojado Fernández.

Benito Fernández

Y agregó: "Y sobre en este momento donde tendríamos que estar todos unidos. Ojalá me llamé algún día para pedirme disculpas porque para mí fue un referente".

"Toda la gente de la industria se sintió dolida. Hasta que no pida disculpas, no lo respeto como antes. Aparte tampoco tiene un ADN como diseñador tan marcado, ¿qué ADN tiene? Él hace vestidos pero no tiene un ADN", fundamentó.

Y cerró: "Se metió en un lugar y resentimiento horrible. Sería genial que recapacitara de esa nota y pidiera disculpas".