Benito Fernández y el resultado de su hisopado tras el positivo de COVID-19 de Andy Kusnetzoff

-Benito Fernández-

El miércoles 8 de julio se grabó el último programa de "Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe, y Benito Fernández fue uno de los invitados del exitoso programa.

El último martes, el conductor dio la noticia de que tras hacerse un hisopado contrajo COVID-19 y es por eso que todos sus invitados del ciclo comenzaron a tomar medidas y a comunicarse con sus operadores de medicina.

De inmediato, el diseñador contó que él también se haría el hisopado y relató cómo se sentía: "La verdad Andy se portó de maravilla conmigo, antes de anunciar públicamente que le dio positivo me llamó por teléfono para contarme. Enseguida, con tranquilidad, sin entrar en pánico porque eso no sirve para nada, llamé a mi medicina privada para que me den los pasos a seguir ya que estuve cerca, en todo momento guardando distancia pero compartiendo un espacio cerrado con Andy", dijo en diálogo con Caras.

benito fernández

LEÉ TAMBIÉN: El dolor de Benito Fernández en plena cuarentena por una drástica decisión

Y agregó: "Por empezar voy a guardar cuarentena, de hecho ya hice que se lleven a mi perro, hasta el miércoles que viene (cuando se cumplen 14 días del contacto). Yo por ahora me siento muy bien y no tengo ningún problema".

Finalmente, este viernes se supo cuál fue el resultado del hisopado de Benito Fernández: para su tranquilidad, y la de todos, dio negativo.