Benito Fernández, otro de los últimos invitados de Andy Kusnetzoff, habló de su estado de salud

Andy Kusnetzoff confirmó el martes en Radio Metro que se contagió de coronavirus. El conductor de "Perros de la calle" y "Podemos Hablar" salió al aire desde la clínica donde acababan de darle el resultado.

"Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", dijo Andy en charla con sus compañeros.

Y agregó: "Les quería comentar para que estén al tanto por mí y puedan saber. Me siento bien. Son noticias que te van llegando. Por suerte no tengo fiebre, pero tengo esta tos. Transitándolo, amigos, hay que cuidarse, el que me conoce sabe, no tiene sentido que lo diga sabe que soy muy obsesivo. Dentro de las grabaciones soy muy obsesivo. No tiene sentido que lo diga yo. Lo único que les digo es que hay que cuidarse. Es un momento muy jodido".

En este marco, Benito Fernández, quien participó del último programa del conductor en Telefe, grabó un video que compartió en las redes sociales para aclarar cómo se encuentra de salud tras esta noticia.

"La realidad es que estoy bien, no tengo síntomas. Estoy aislado en mi casa solo. Andy me llamó a primera hora y le agradezco a él y a la producción por haberme cuidado", explicó el diseñador de moda.

"Estoy tranquilo y aislado en mi casa. En unos días me haré el hisopado para quedarme tranquilo pero estoy guardándome sin ningún tipo de síntomas", remarcó.

Y cerró: "Hay que cuidarse, guardarse pero no hay que tener miedo. Esto va a persistir así que hay que cuidarse entre todos".