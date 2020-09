Beto Casella, sobre su pelea con Yanina Latorre: "A mí que no me vengan por lo legal, porque..."

Beto Casella

Yanina Latorre y Beto Casella nunca se llevaron bien. Y a fines de mayo, luego de un fuerte cruce que protagonizaron en “Los ángeles de la mañana”, la panelista decidió llevar al periodista a la Justicia para que no hablaran más de ella en los informes de “Bendita”.

En diálogo con “Pasa Montagna”, por Radio Rivadavia, el conductor hizo referencia al conflicto que los une. “A mí que no me vengan por lo legal, porque pierden”, disparó.

Y siguió: “No lo digo porque me crea guapo, pero hace treinta años que estoy en esto y sé por dónde navegar, qué palabras utilizar y qué formato elegir de manera de no tener ningún inconveniente legal. Nunca lo tuvimos ni vamos a tener y lo sé perfectamente porque conozco cada cosa que sale al aire de Bendita porque lo hago”.

Además, aseguró que, si Latorre hubiera pedido no aparecer más en los informes de su programa, lo habría respetado, sin llegar a mayores. “Si alguien me dice que no quiere salir más en Bendita, chau. No necesito que me mande una carta documento o que hable con el canal o algún superior. Va a salir así. No soy el guapo de la esquina y hay otros programas que son de ensañarse, pero nosotros no somos así”, manifestó Casella.

Y agregó: “En tanto ella no se lo tome con humor y no le divierta y si lo padece… no va a aparecer. Tengo entendido que a ella no le gusta y con eso me basta”. En relación a su rol conductor en El Nueve, Beto no descarta regresar al piso del programa a la brevedad.

“No tengo problema en salir desde casa. Es más, le tomé el gustito y el programa anda bien, se mantiene en el rating, pero es probable que dentro de poco pegue la vuelta y le de unos días de descanso a Edith (Hermida)”, reveló en relación a la nueva dinámica que surgió en el ciclo a raíz de la pandemia.