La heroica maniobra final de los pilotos del avión de Air Canada para salvar a sus pasajeros

Los héroes del vuelo 8646

Los dos pilotos eran muy jóvenes.

Piloto: Antoine Forest

Antoine Forest Edad: 30 años.

30 años. Experiencia: Empezó a volar a los 16 años , una vocación muy temprana. Trabajó como ingeniero asistente en helicópteros y luego fue escalando en aviación regional. Se incorporó como primer oficial en Jazz Aviation (Air Canada Express) en 2022 . Era considerado un piloto en crecimiento, con varios años de formación pero aún en etapa inicial de carrera.



Copiloto: Mackenzie Gunther

Mackenzie Gunther Edad: no fue informada con precisión en todos los reportes, pero era también muy joven .

no fue informada con precisión en todos los reportes, pero era también . Experiencia: Se graduó en 2023 en aviación (Seneca Polytechnic) . Ingresó directamente a Jazz Aviation a través de un programa de formación . Estaba recién comenzando su carrera profesional como copiloto.



pilotos

Los pasajeros a bordo de un vuelo de Air Canada que chocó con un camión de bomberos en el concurrido Aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche elogiaron a los pilotos por sus “increíbles reflejos”, que salvaron las vidas de los pasajeros. Solo hubo 13 heridos.

El piloto Antoine Forest, de 30 años, y su primer oficial Mackenzie Gunther murieron en el impacto, mientras que otras 41 personas fueron trasladadas a hospitales locales por las heridas sufridas.

Rebecca Liquori - una de las sobrevivientes, ilesa - aseguró que estará “eternamente agradecida” por los rápidos reflejos de los pilotos al intentar frenar el avión. “Siento que los pilotos nos salvaron la vida”, dijo a CNN. “Gracias a ellos pude volver a casa a ver a mis hijos, y mi corazón está con sus familias”.

el accidente del avión

Clément Lelièvre, ciudadano francés, relató que sintió un frenado “extremadamente fuerte” cuando el avión tocó pista cerca de las 23:45, lo que, según cree, evitó más muertes. “Debió tener reflejos increíbles”, afirmó.

Si todo eso se corrobora, ese frenado más fuerte de lo normal hizo que el avión perdiera velocidad sobre la pista y el choque fue casi como el que puede producirse en una autopista entre un camión y un auto.

Mientras investigadores federales trabajan para determinar las causas del accidente, familiares y amigos recordaron a los pilotos por su dedicación a la aviación. Forest, oriundo de Quebec, comenzó a volar a los 16 años y desarrolló su carrera en distintas compañías antes de incorporarse a Jazz Aviation.

Imágenes de seguridad muestran que el avión Bombardier CRJ-900 aterrizaba al mismo tiempo que un camión de bomberos cruzaba la pista. La aeronave viajaba a unos 240 km/h bajo intensa lluvia cuando se produjo el impacto, que lanzó al vehículo a lo largo de la pista. Pero la gran maniobra para frenar de manera excesiva y mantener al avión en pista, hizo disminuir muchísimo la velocidad de la nave.

En total, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Expertos señalaron que la tragedia pudo haber sido mucho mayor si el impacto alcanzaba los tanques de combustible. Otra de las cuestiones que, seguramente, llegaron a pensar los pilotos ante el choque inexorable.

El camión quedó completamente destruido, aunque los dos bomberos sobrevivieron. También se espera la recuperación de una azafata que fue expulsada del avión, aún sujeta a su asiento.

El aeropuerto permaneció cerrado varias horas. Investigadores ya recuperaron las cajas negras y analizan si hubo fallas humanas o de coordinación en la torre de control. Pero tras escuchar a los sobrevivientes, los expertos en seguridad tienen otra tarea. Confirmar lo que los pasajeros dicen: los dos pilotos dieron su vida para salvarlos. Unos héroes.