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Franco Colapinto ya piensa en el GP de Japón y se ilusiona con el auto de Alpine: "Estoy muy..."

El piloto argentino, Franco Colapinto, valoró el progreso del auto de Alpine y anticipó su debut en el circuito de Suzuka tras sumar su primer punto en la temporada.

Franco Colapinto ya piensa en el GP de Japón y se ilusiona con el auto de Alpine: Estoy muy...

Franco Colapinto ya pone la mira en el próximo desafío de la Fórmula 1. Tras sumar su primer punto de la temporada en China, el piloto de Alpine F1 Team se prepara para el Gran Premio de Japón, donde tendrá su estreno en el circuito de Suzuka.

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En la previa de un fin de semana clave, el argentino dejó en claro su entusiasmo por competir en uno de los trazados más emblemáticos del calendario y valoró el progreso que mostró su equipo en el arranque del año.

Qué dijo Colapinto sobre su debut en Japón

El piloto de Pilar se mostró expectante por correr por primera vez en territorio japonés. “Tengo muchas ganas de correr en Japón por primera vez en mi carrera. Es un país increíble y estoy deseando vivir el fin de semana en este famoso circuito”, expresó en declaraciones difundidas por su escudería.

Suzuka representa un nuevo reto dentro de su proceso de adaptación a la categoría, en una temporada en la que cada experiencia suma para consolidarse.

Cómo evaluó las mejoras del auto de Alpine

Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue el crecimiento del rendimiento del monoplaza. “Estoy muy impresionado con las mejoras que el equipo ha hecho al principio de la temporada, la diferencia entre Melbourne y Shanghái es muy evidente”, aseguró.

En esa línea, Colapinto remarcó que el equipo ya dio señales de su potencial: “Hemos demostrado de lo que somos capaces y nuestro objetivo es seguir mejorando de cara a Suzuka”.

Además, anticipó que el trabajo fino en la puesta a punto será determinante: “Tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche”, agregó.

Cómo llega Colapinto tras el GP de China

El argentino viene de cerrar un fin de semana positivo en el Gran Premio de China, donde finalizó décimo y sumó su primer punto con Alpine en la temporada 2026.

“Me alegró mucho salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo. Estoy listo para aprovechar el buen resultado antes del breve descanso del mes que viene”, señaló.

En la previa del viaje a Japón, también pasó por la sede del equipo en Enstone, donde compartió tiempo con los ingenieros y trabajó en el simulador. “Fue genial celebrar este resultado con ellos, sobre todo después de tanto trabajo duro”, contó.

Cuándo se corre el Gran Premio de Japón

El cronograma del fin de semana ya está definido y tendrá actividad desde la noche del viernes en horario argentino:

  • Viernes 27 de marzo: prácticas libres 1 (23.30 a 00.30) y prácticas libres 2 (03.00 a 04.00)

  • Sábado 28 de marzo: prácticas libres 3 (23.30 a 00.30) y clasificación (03.00 a 04.00)

  • Domingo 29 de marzo: carrera principal a las 2:00

Con buenas sensaciones tras China y la expectativa de seguir creciendo, Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1, en un circuito histórico que marcará otro paso en su desarrollo dentro de la categoría.

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