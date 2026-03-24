Franco Colapinto ya piensa en el GP de Japón y se ilusiona con el auto de Alpine: "Estoy muy..."

Cómo evaluó las mejoras del auto de Alpine

Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue el crecimiento del rendimiento del monoplaza. “Estoy muy impresionado con las mejoras que el equipo ha hecho al principio de la temporada, la diferencia entre Melbourne y Shanghái es muy evidente”, aseguró.

En esa línea, Colapinto remarcó que el equipo ya dio señales de su potencial: “Hemos demostrado de lo que somos capaces y nuestro objetivo es seguir mejorando de cara a Suzuka”.

Además, anticipó que el trabajo fino en la puesta a punto será determinante: “Tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche”, agregó.

Cómo llega Colapinto tras el GP de China

El argentino viene de cerrar un fin de semana positivo en el Gran Premio de China, donde finalizó décimo y sumó su primer punto con Alpine en la temporada 2026.

“Me alegró mucho salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo. Estoy listo para aprovechar el buen resultado antes del breve descanso del mes que viene”, señaló.

En la previa del viaje a Japón, también pasó por la sede del equipo en Enstone, donde compartió tiempo con los ingenieros y trabajó en el simulador. “Fue genial celebrar este resultado con ellos, sobre todo después de tanto trabajo duro”, contó.

Cuándo se corre el Gran Premio de Japón

El cronograma del fin de semana ya está definido y tendrá actividad desde la noche del viernes en horario argentino:

Viernes 27 de marzo: prácticas libres 1 (23.30 a 00.30) y prácticas libres 2 (03.00 a 04.00)

Sábado 28 de marzo: prácticas libres 3 (23.30 a 00.30) y clasificación (03.00 a 04.00)

Domingo 29 de marzo: carrera principal a las 2:00

Con buenas sensaciones tras China y la expectativa de seguir creciendo, Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1, en un circuito histórico que marcará otro paso en su desarrollo dentro de la categoría.